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中國宣布東海軍演 國防部：持續監控

共軍浙江外海演習位置圖

共軍浙江外海演習位置圖

2023/08/12 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕副總統賴清德今天啟程出訪南美洲友邦巴拉圭，去、回程都將過境美國；中國海事局昨公告，今起自十四日將於東海進行軍事演習。對此，國防部昨指出，國軍運用聯合情監偵手段，可綿密掌握台海周邊情勢，包含共軍區域性例行演訓，將持續監控、適切應處。

專家：可能是將例行軍演 當大外宣

國防部指出，共軍近年除派遣機、艦侵擾台海周邊區域，破壞和平及穩定；並結合認知作戰手法，以虛實混雜之資訊傳播，意圖對國人認知造成影響。籲請民眾以冷靜態度，參考國防部等公、私事實查核機構公布資訊，以提升社會整體對錯假訊息的防護韌性，共同守護國家安全。

蔡英文四月過境美國時，四月五日曾會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫，中國「山東號」航空母艦編隊於兩人會晤前夕，至台灣東部兩百浬外的西太平洋展開演訓，中國四月五日起更連續三天在台海進行「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，蔡返台後，中國也在台灣北部、南部、東部海空域，進行為期三日的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。

針對此次賴清德出訪，中國可能的軍事行動，國防院中共政軍與作戰概念所副研究員舒孝煌指出，中國有可能是將例行軍演拿來當成對外宣傳使用，但不排除四月針對蔡總統過境美國時的軍演手法再重新操作，但頻次和密度可能不及四月。

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