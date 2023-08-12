前美國務次卿柯拉克：盼台選出像蔡總統勇敢領袖
「台灣是民主世界核心 全球都在關注」
〔記者楊丞彧／台北報導〕前美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）近日以柯拉克科技外交研究院主席身分訪台，他昨與國內外媒體茶敘時被問及，以他個人角度，怎樣的新總統較能提升台美經貿及科技關係？柯拉克回應，他無意介入台灣政治，但期盼台灣選民選出一位像蔡英文總統一樣具有勇氣，且帶領國家轉型的領導人，並高舉著自由價值。
美推「友岸外包」 台灣絕佳機會
柯拉克表示，如果他從台灣人民身上學到了什麼，那就是「沒有自由，就沒有繁榮」。他提到，美國的民主只有約兩百五十年歷史，隨時都可能被奪走，因此仍必須每天為自由而奮鬥。他也強調，「全世界都在關注台灣」，台灣是民主世界的核心，是自由世界的榜樣，他希望能繼續給予支持，也期盼台灣別步入香港後塵。
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被問及在供應鏈重組的國際背景下，亞洲是否有其他國家能取代中國？柯拉克憶及，就任國務院次卿初期，他拜會了六十幾國的財經、外交首長。他總是會問對方：「你們與中國的關係如何？」對方總是會先說「中國是我們重要的貿易夥伴」，隨後再表示「但我們並不信任中國。」
柯拉克說，就他所知，過去三年間還在中國擴產的美國企業屈指可數；因為中共總書記習近平正打擊國際企業，無論來自美國或歐洲的商人紛紛撤出中國；相對地，美國則提出「友岸外包」做為全球科技安全戰略，這為台灣提供絕佳機會。
柯拉克科技外交研究院正在籌建「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），柯拉克說，TCIP的任務就是媒合機會，告訴大家「台灣是個投資的好地方」。台灣不僅有高水準人力、友善政府，在高科技領域更意味著「可信賴」。TCIP將為民間企業或外交官提供「科技外交」培訓課程，並已與政治大學等校簽署合作備忘錄，也將在加速創新上展開合作。
對於柯拉克在國務院次卿任內訪台，或是裴洛西當聯邦眾議院議長時訪台，中國都升高軍事緊張情勢，柯拉克回應，在卸任次卿後的四分鐘，他與家人都被中國制裁。不過，這對他是枚「榮譽勳章」。中共之所以如此生氣，是因為台灣的民主破除了習近平宣稱「民主制度無法在華人社會蓬勃發展」之神話。