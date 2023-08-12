前美國務次卿柯拉克：盼台選出像蔡總統勇敢領袖

前美國國務院次卿柯拉克昨舉行訪台記者會，柯拉克表示，他個人期盼台灣選民選出一位像蔡總統一樣具有勇氣且帶來變革的領導人。（記者田裕華攝）

2023/08/12 05:30

「台灣是民主世界核心 全球都在關注」

〔記者楊丞彧／台北報導〕前美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）近日以柯拉克科技外交研究院主席身分訪台，他昨與國內外媒體茶敘時被問及，以他個人角度，怎樣的新總統較能提升台美經貿及科技關係？柯拉克回應，他無意介入台灣政治，但期盼台灣選民選出一位像蔡英文總統一樣具有勇氣，且帶領國家轉型的領導人，並高舉著自由價值。

美推「友岸外包」 台灣絕佳機會

柯拉克表示，如果他從台灣人民身上學到了什麼，那就是「沒有自由，就沒有繁榮」。他提到，美國的民主只有約兩百五十年歷史，隨時都可能被奪走，因此仍必須每天為自由而奮鬥。他也強調，「全世界都在關注台灣」，台灣是民主世界的核心，是自由世界的榜樣，他希望能繼續給予支持，也期盼台灣別步入香港後塵。

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被問及在供應鏈重組的國際背景下，亞洲是否有其他國家能取代中國？柯拉克憶及，就任國務院次卿初期，他拜會了六十幾國的財經、外交首長。他總是會問對方：「你們與中國的關係如何？」對方總是會先說「中國是我們重要的貿易夥伴」，隨後再表示「但我們並不信任中國。」

柯拉克說，就他所知，過去三年間還在中國擴產的美國企業屈指可數；因為中共總書記習近平正打擊國際企業，無論來自美國或歐洲的商人紛紛撤出中國；相對地，美國則提出「友岸外包」做為全球科技安全戰略，這為台灣提供絕佳機會。

柯拉克科技外交研究院正在籌建「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），柯拉克說，TCIP的任務就是媒合機會，告訴大家「台灣是個投資的好地方」。台灣不僅有高水準人力、友善政府，在高科技領域更意味著「可信賴」。TCIP將為民間企業或外交官提供「科技外交」培訓課程，並已與政治大學等校簽署合作備忘錄，也將在加速創新上展開合作。

對於柯拉克在國務院次卿任內訪台，或是裴洛西當聯邦眾議院議長時訪台，中國都升高軍事緊張情勢，柯拉克回應，在卸任次卿後的四分鐘，他與家人都被中國制裁。不過，這對他是枚「榮譽勳章」。中共之所以如此生氣，是因為台灣的民主破除了習近平宣稱「民主制度無法在華人社會蓬勃發展」之神話。

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