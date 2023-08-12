賴清德陣營：認知戰出現「毀賴三部曲」

民進黨總統參選人賴清德自宣布參選以來，在野陣營頻繁操作美國不信任賴的「疑賴論」。（資料照）

2023/08/12 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德宣布參選以來，在野陣營頻繁操作美國不信任賴的「疑賴論」，據了解，賴陣營歸納出摧毀清廉形象、扭曲外交治國能力、炒作兩岸兵凶戰危的「毀賴三部曲」，並透過「認知作戰防範專案小組」跨部門快速因應，力求及時破除謠言，避免在台灣走向國際的關鍵時刻受到負面影響。

在野陣營頻繁操作「疑賴論」

黨內人士指出，近來因為特定政黨與媒體的擴張渲染，讓「疑賴論」再度受到關注，這樣的認知作戰早在去年底就已發動。起初是對賴清德的家世背景做人身攻擊，比如誣指賴清德的兒子取得美國永久居留證、賴母靠娘家資助養大六個孩子等，早在今年初賴陣營就已駁斥澄清。在野黨也試圖透過攻擊台南「本命區」的爭議案件，想崩解賴清德的正直清廉形象。

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黨內人士表示，在人身攻擊未起作用後，各項認知作戰轉向外交治國能力的扭曲，試圖分化賴清德與蔡英文總統的關係，混淆大眾「美方對賴清德是不信任的」，甚至網路出現「賴當選總統會以武力解決兩岸問題，再以依親為由逃往美國」等不符常識的惡意謠言。

他強調，賴清德在黨主席就職演說提出三大民主行動，而後投書華爾街日報提出「四大支柱」，都強調延續蔡總統的「四個堅持」，不會破壞區域和平穩定現狀，但境外勢力仍透過特定自媒體、KOL（關鍵意見領袖）炒作，直到近期透過「走入白宮說」大肆見縫插針。

快速因應 力求及時破除謠言

面對相關謠言攻勢，黨內人士將相關謠言攻勢歸納為摧毀清廉形象、扭曲外交治國能力、炒作兩岸兵凶戰危的積非成是「毀賴三部曲」，並指出，民進黨透過「認知作戰防範專案小組」，迅速採取行動，務求快速明確回應。

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