國安人士：中國軍演刻意連結賴清德出訪 恫嚇介選

副總統賴清德將代表台灣出訪南美洲邦交國巴拉圭並過境美國，中國放話將有動作。圖為去年十一月賴清德出訪帛琉行前機場談話。（取自總統府官網）

2023/08/12 05:30

〔記者蘇永耀、陳政宇、周敏鴻／綜合報導〕副總統賴清德將代表台灣出訪南美洲邦交國巴拉圭並過境美國，中國放話將有動作。國安人士根據情資研判，中方很可能展開高強度威脅，例如宣布在台海周邊「演習」。與今年四月報復蔡英文總統過境美國後的軍演模式雷同，以放大的「戰備警巡」，擴大機艦的抵近。

可能放大「戰備警巡」 擴大機艦抵近

解放軍東部戰區的年度演訓也將開始，國安人士指出，中共可能趁機將兩者結合進行大張旗鼓軍事恫嚇。至於昨日中國海事局公告，今起自十四日將於東海進行軍事演習。這與台灣雖有距離，也屬例行性軍演，但共軍刻意將時機與賴的出訪連結，更說明中共想趁機大張旗鼓進行軍事行動，把台灣總統大選，拉回北京原設定「戰爭與和平」的認知宣傳主軸，真正目的即在介選，逼台灣人在威脅下做出中共屬意的選擇。

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針對賴過境美國紐約、舊金山，國安人士說，相關安排都是在台美雙方高度默契及緊密聯繫下進行，美方甚至很早就透過管道表達要中方不要藉機生事。賴此行是台美共同控管威權風險的再次案例，並拒絕威權紅線阻卻恫嚇，也顯示台美信任關係的強韌。

過境美 中共恐動員統派、黑幫騷亂

國安人士透露，我方也獲悉賴過境美國時，中方很可能會動員統促會、僑團，還有在地黑幫等藉機騷亂，不過，美方仍會秉持安全、舒適、便利與尊嚴等原則進行安排。

至於共軍可能的動作，國安人士研判，按去年八月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後中共發動圍台軍演，以及今年四月蔡總統在美會晤眾議院議長麥卡錫後的軍演等模式，中共有相當可能性會以賴過境美國為藉口，宣布在台海周邊「演習」。模式可能與四月雷同，以放大的「戰備警巡」模式，擴大機、艦的抵近。

另，我外交部證實，中方持續利誘國內外媒體釋放醜化，並企圖干擾賴出訪。對此，行政院副院長鄭文燦昨受訪時強調，中國收買國外媒體醜化台灣的邦交活動，同時對台灣進行認知作戰，行為非常可恥，「台灣有權與世界做朋友。」

立法院民進黨團書記長莊瑞雄直言，中國「戰狼式」的反應對改善兩岸關係毫無助益；民進黨立委林宜瑾也形容，這越來越像一齣重複播放的影集，全世界已經看膩，中國政府則坐穩「麻煩製造者」的位子。

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