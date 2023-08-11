為台而戰論 日議員︰麻生與日政府協調定調

日本前首相麻生太郎訪台發表「不惜一戰」保台言論，被視為日本應對台灣有事最新承諾。（資料照）

2023/08/11 05:30

在台發言「並非個人言論」 鈴木馨祐︰這明顯是日本的底線

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎訪台時提到要阻止台海發生戰爭，以日本、台灣和美國為首的志同道合國家，需要有「不惜一戰的覺悟」，以發揮最強的嚇阻力，被視為日本應對台灣有事最新的「承諾」。同行的前外務副大臣、眾議員鈴木馨祐九日在談話節目中篤定地說，麻生在台的發言「並非個人言論，而是與政府內部協調的結果」，他也認為「這明顯是日本的底線」。

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日學者︰高層級人物訪台以後其他人要去容易多了

麻生這次訪台除在台灣引起旋風，發言也在日本引發效應，包括學者高橋洋一等多位日本政評家認為，麻生這次訪台具有多層的意義；麻生以自民黨副總裁身分訪台，是日台在一九七二年斷交後，自民黨訪台的最高層級。高橋認為，有麻生這種高層級的人物訪台，以後其他人要去就容易多了。

日本朝日新聞報導指出，台日沒有正式邦交，溝通合作都是透過國會議員，前首相安倍晉三過世後，台灣方面急於建立新而有力的對日管道，檯面下運作希望麻生訪台；原本麻生預定去年十二月訪台，但為避免過度刺激中國，最後安排在今年八月成行。

事實上，去年十二月，台灣邀請自民黨黨三役之一的政調會長萩生田光一訪台，參加「台日關係永續論壇」，自民黨參議院幹事長世耕弘成也在同月率團訪台。

鈴木馨祐九日在「BS富士」談話節目中指出，去年中國國家主席習近平打破慣例取得第三任期後，台灣有事的風險大幅提高，在這種情況下，台日中樞間有必要進行溝通，共享相互對情勢的認識，因首相岸田文雄無法親自訪台，所以由麻生出面，麻生與岸田有密切的合作關係。他說，這在事前進行過很多協調，由高層級人士訪台，並與對方（台灣）高層開誠布公會談，意義重大。

鈴木表示，麻生在台灣的演說，不是他個人的發言，而是以自民黨副總裁的身分發表演說，內容當然是經過包括政府內部在內協調的結果；他也認為，這明顯是日本的底線。

鈴木指出，從發言的脈絡來看，麻生希望台灣本身、還有日本和美國等志同道合國家，要充分發揮嚇阻力，擁有嚇阻實力、適時執行意願及傳達給對手充分理解，缺一不可，在此談話脈絡中，才說出「要有不惜一戰的覺悟」，並不是指日本單獨戰鬥。他認為麻生要強調的是如果全體國民沒有不惜一戰的覺悟，所謂的嚇阻只是紙老虎而已。

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