黑熊學院 7月推民防線上課程

黑熊學院執行長何澄輝昨介紹民防線上課程及戰爭版民防手冊專案內容。（記者塗建榮攝）

2023/06/03 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕積極推動民防工作的「黑熊學院」昨舉行新教室啟動記者會，並宣布將在七月推出民防線上課程，讓更多民眾能參加學習。與會的聯電前董事長曹興誠批評部分人士主張與中共談和，並指中國領導人習近平已表明在台灣問題妥協退讓就是癡心妄想，倘若台灣政治人物還意圖與中共談和平，那就是叛徒。

曹興誠︰跟中共談和就是叛徒

曹興誠說，面對中國唯有充分備戰，才能讓中共了解代價巨大，黑熊學院目標就是幫台灣培養面對侵略的韌性與耐力。此外，習近平都已公開說︰「指望中國在台灣問題上妥協讓步，那是癡心妄想。」他以電影《教父》中的台詞形容︰「任何人想去談和的，就是叛徒！」他說，你在敵對狀況下跑去談和，表示對自己陣營沒有信心，想投降了，所以才去談和。

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曹興誠直言，若台灣政治人物還意圖與中共談和平，那就是叛徒。生命、自由、財產、尊嚴只能自己維護，是不能和侵略者談的，台灣民間團結起來，重視民防，才有民主人權。曹並呼籲，了解兩岸情勢，一定要備戰，不要怕、不要老是想談和，「他要打你，你在台灣反戰？很奇怪，神經分裂。」曹還強調，黑熊學院是希望台灣民間團結力量培養「耐打力」，他認為「這是我們希望維持台灣的民主自由生活方式。」

黑熊學院共同創辦人沈伯洋說明學院最新的工作計畫。沈表示，戰時需要比平時更多的消防、搜救、救護、避難、通訊安全、資訊識別及治安維持能力，才能建構一個能夠自立自足的大後方，讓前線戰士更能專注應戰。

黑熊學院正積極開設適合全年齡的基礎營課程，包含現代軍事科普、資訊作戰、衛生與基礎救護、避難實作工作坊四大課程。

黑熊學院執行長何澄輝也說明學院下半年度的專案，其中，黑熊基礎營線上課程於七月正式推出，學員完成後可報名線下實作混成課，以小組方式複習急救技巧、驗證避難背包準備。

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