黑熊學院 7月推民防線上課程
〔記者蘇永耀／台北報導〕積極推動民防工作的「黑熊學院」昨舉行新教室啟動記者會，並宣布將在七月推出民防線上課程，讓更多民眾能參加學習。與會的聯電前董事長曹興誠批評部分人士主張與中共談和，並指中國領導人習近平已表明在台灣問題妥協退讓就是癡心妄想，倘若台灣政治人物還意圖與中共談和平，那就是叛徒。
曹興誠︰跟中共談和就是叛徒
曹興誠說，面對中國唯有充分備戰，才能讓中共了解代價巨大，黑熊學院目標就是幫台灣培養面對侵略的韌性與耐力。此外，習近平都已公開說︰「指望中國在台灣問題上妥協讓步，那是癡心妄想。」他以電影《教父》中的台詞形容︰「任何人想去談和的，就是叛徒！」他說，你在敵對狀況下跑去談和，表示對自己陣營沒有信心，想投降了，所以才去談和。
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曹興誠直言，若台灣政治人物還意圖與中共談和平，那就是叛徒。生命、自由、財產、尊嚴只能自己維護，是不能和侵略者談的，台灣民間團結起來，重視民防，才有民主人權。曹並呼籲，了解兩岸情勢，一定要備戰，不要怕、不要老是想談和，「他要打你，你在台灣反戰？很奇怪，神經分裂。」曹還強調，黑熊學院是希望台灣民間團結力量培養「耐打力」，他認為「這是我們希望維持台灣的民主自由生活方式。」
黑熊學院共同創辦人沈伯洋說明學院最新的工作計畫。沈表示，戰時需要比平時更多的消防、搜救、救護、避難、通訊安全、資訊識別及治安維持能力，才能建構一個能夠自立自足的大後方，讓前線戰士更能專注應戰。
黑熊學院正積極開設適合全年齡的基礎營課程，包含現代軍事科普、資訊作戰、衛生與基礎救護、避難實作工作坊四大課程。
黑熊學院執行長何澄輝也說明學院下半年度的專案，其中，黑熊基礎營線上課程於七月正式推出，學員完成後可報名線下實作混成課，以小組方式複習急救技巧、驗證避難背包準備。