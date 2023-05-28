侯轟治安 批光電弊案賴沒說話

侯友宜獲徵召後，昨首度到高雄舉辦見面會。（記者王榮祥攝）

2023/05/28 05:30

〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨在高雄火力全開，痛批政府防疫沒做好、與黑金掛勾，談到治安問題時更點名副總統賴清德，沒為台南八十八槍槍擊案衍生的光電弊案出來說過一句話。

政府防疫沒做好 與黑金掛勾

侯友宜昨天在高雄走透透，先在國民黨高市黨部舉辦見面會，也首度與高雄立委參選人座談，接著前往永安魚塭拜訪、為大岡山區立委參選人曹桓榮站台，晚間則在岡山參加網路節目，原本預定出席活動的韓國瑜、郭台銘卻提前取消行程。

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侯友宜說，這幾位都是他的朋友，每個都各有行程安排，必須尊重，最重要的是要團結，大家一起向前走。

侯友宜在黨部見面會上火力全開，強調政府工作應是要讓大家過平安好日子，但這幾年有做到嗎？侯提到疫情時讓他感觸最多，曾建議入境普篩，講了一年還講過兩次，可惜一人講沒有效，政院不支持；當時他還建議戴口罩，政府卻說健康的不用戴，但明明就是口罩不夠。

他認為，入境普篩如果早點做，就不會走那麼多人，你要告訴我實情，什麼做得到、什麼做不到，政府不一定所有事都能做到完美，但要講話實在。

侯感慨政府不只防疫做不好，還讓黑金浮現，政治人物跟黑金掛勾、治安哪會好？這隻手伸入公務體系，讓行政無法中立、治安會好？跟黑金掛勾、根就爛掉。

他話鋒一轉提到台南光電弊案，要政府去查一查，並點名現在要選總統、當過行政院長與台南市長的賴清德，有出來說過一句話嗎？沒嘛！做不對就承認、就站出來承擔，如果做對就講清楚，沒人會怪你。這些就是沒有「侯侯做代誌」，實在的做，這些事情都不會發生。侯友宜並大聲詢問現場支持者，這幾年過得安心嗎？感到國家安全嗎？日子有好過嗎？

見面會上，國民黨智庫執行長柯志恩、高市黨部新任主委黃昭順及高雄區域立委參選人全數到齊，侯友宜的胞兄、前高醫院長侯明鋒也現身相挺。

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