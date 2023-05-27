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    首頁　>　政治

    歷經25年 內政部組織法三讀通過

    立法院院會昨天三讀通過「內政部組織法」等四項組織法案，內政部長林右昌表示，這是國家內政治理的新里程碑。（資料照）

    立法院院會昨天三讀通過「內政部組織法」等四項組織法案，內政部長林右昌表示，這是國家內政治理的新里程碑。（資料照）

    2023/05/27 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會昨天三讀通過「內政部組織法」、「內政部消防署組織法」、「內政部國土管理署組織法」、「內政部國家公園署組織法」四項組織法案，內政部長林右昌表示，歷經五度叩關、十三位部長接力，長達二十五年的組織法案終於完成立法，內政部組織調整終於全面到位，「這是國家內政治理的新里程碑。」

    內政部指出，組織調整後，內政部本部分設八司、六處、一中心，將強化地方自治、促進政治參與、保障宗教自由、優化生命禮儀、健全租賃制度與土地管理、提升公民社會與合作參與及推動役政革新。

    林右昌︰國家內政治理新里程碑

    另為利救災整合及強化，與國際搜救體系接軌合作，消防署將內部「特種搜救隊」改制成立所屬機構；此外，將現行基隆、台中、高雄及花蓮四港務消防隊整併成「港務消防大隊」，以發揮彈性調度人力、指揮協調的效能。

    而新成立的「國土管理署」，未來將持續深化國土規劃、都市計畫、都市更新、住宅管理、建築管理、都市基礎工程與下水道建設等業務的政策推動與管理，健全土地規劃管理體系基礎、落實國土永續發展的目標。

    另也新成立「國家公園署」，藉由國家公園組織位階提升，整合全國國家公園、國家自然公園、濕地、海岸系統等整體性環境治理，並與國際保育接軌；透過內政部所屬地政、警察、消防及空中勤務等單位的合作支援，強化國土保安及遊客安全效能，讓世界更加認識美麗的台灣。

    林右昌表示，內政部組織調整終於全面到位，感謝歷任部長與內政部人員的努力，更感謝立法委員及朝野黨團的支持，經過二十五年終於通過；未來除持續強化內政業務的推動，更將以多元前瞻的思維，推動穩固踏實的施政方針來促進國家發展、維護社會安全及積極回應民眾的期盼。

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