賴3面向搶青年票 線上線下兩路並進

民進黨主席賴清德昨出席全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮，並開心地與同學們合影自拍留念。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/21 05:30

前進校園面對面溝通、社群平台企劃及地方創生青年培力

〔記者陳政宇／台北報導〕二○二四大選三百萬張的青年選票是藍綠白各黨必爭關鍵。民進黨主席暨總統參選人賴清德積極搶攻，線上、線下兩路並進，透過前進校園與青年面對面溝通、社群平台的青年企劃及地方創生青年培力等三面向，盼以行動說服年輕世代，民進黨有能力讓台灣更好。

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參加青年活動強調：

在台灣沒有人必須為愛國而道歉

賴清德昨出席民進黨舉辦的「全國高中職國際知識競賽」決賽，以神秘嘉賓身分觀賽並致詞。他提到，職籃桃園雲豹「魔獸」霍華德日前拍攝宣傳片，提及「台灣是個國家」，受中國網民攻擊而道歉；另有讀者在誠品買書，接到來自中國的電話質疑為何買書。

「在民主台灣，沒有人必須為愛自己的國家而道歉，也不需為自己的認同而被迫道歉」，賴清德強調，他會努力捍衛主權、維護民主自由，讓每一個生活在台灣，國家裡面的每一個主人，都可以過自由民主的生活。

賴競辦發言人郭雅慧受訪透露，為強化年輕世代溝通，團隊正有計畫地安排朝多方面策略進行，包括積極前進校園面對面溝通、社群平台青年企劃，以及地方創生青年培力。

郭說，賴清德每週都有安排與青春世代近距離接觸交流的行程。新設立的YouTube頻道，以及社群IG、Line帳號等，針對青年次流行文化著手，以拍攝影片或活動交流深入參與。賴擔任行政院長時曾推出台灣創生元年，目前台灣各地的青年培力站正蓬勃，他會以一系列互動爭取青年選票。

關於選戰策略，賴競辦發言人陳世凱指出，就是凸顯賴清德的優勢，包括國際觀、兩岸議題、在外交上幫台灣站在有利位置，以及治國能力，這是未來選戰最需要凸顯的。他強調，沒有特定要打誰或批評誰，主要策略是「凸顯賴清德比別人更適合當總統」。

對於如何轉移總統蔡英文的年輕選票？陳世凱說，吸引年輕人選票重要的是幫年輕人解決問題，並讓年輕人看到未來；蔡英文也曾提醒，賴有很多吸引年輕人的特質，團隊未來會把這些展現出來。

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