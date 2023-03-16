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    二膽部隊換防？ 邱國正：那個年代已經過去了

    對於二膽守備隊是否需換防？國防部長邱國正昨表示，那個年代已經過去了！（記者叢昌瑾攝）

    對於二膽守備隊是否需換防？國防部長邱國正昨表示，那個年代已經過去了！（記者叢昌瑾攝）

    2023/03/16 05:30

    〔記者吳書緯、吳正庭／綜合報導〕金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎九日離營失聯，傳出游泳到中國；陸委會主委邱太三於十三日證實「人在大陸」。對於二膽守備隊是否需換防？對此，國防部長邱國正昨指出，大家知道二膽沒多大，哪幾個哨所在什麼位置，每次主官交接都會做調整，沒有要講把部隊換掉；邱並長嘆一聲，「唉，那個年代已經過去了！」

    立委陳玉珍：二膽失聯上兵「不想回台」

    金門籍立委陳玉珍昨天表示，中國已同意陳兵的家屬前往探視，她將盡快安排時間陪陳父前往廈門；她並根據中方轉述說，陳姓士兵似乎沒有要回台灣的意願。

    立法院國防委員會昨邀請邱國正及相關部會報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，併請海基會列席，並備質詢。

    國民黨立委江啟臣質詢時關切陳兵失聯案，追問海基會副董事長邱垂正「海協會還沒回應嗎？」邱說「是」。邱表示，以海基會過去經驗，去年發給對岸一五○七件的函件，海協會有處理，這個案子社會普遍關注，國人與家屬都有懸念，「相信他們應該會妥善處理」。

    陳玉珍昨指出，她得知陳員人在廈門，「一切安好」；為讓家屬放心，她與中方協商、昨天獲通知，同意讓陳兵的家屬前往探視，陳父得知相當激動，但因正值立法院會期，陳玉珍無法立即成行，將再與家屬協調，最快十七日啟程。

    陳玉珍說，考量陳父非金門籍、恐無法適用現行小三通人員資格，屆時可能循「大三通」管道前往廈門。她轉述中方人員說法，指陳員似乎沒有立刻回台灣的意願，曾向有關人員透露「不想回去」，但一切要等看見陳員本人才能證實；她也提到，陳員昨天試圖打電話回家報平安，但陳父不在，雙方未能通上話。

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