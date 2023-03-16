前白宮國安顧問歐布萊恩：只有習近平與中共想毀台

前美國白宮國安顧問歐布萊恩強調，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。（法新社檔案照）

2023/03/16 05:30

「美國毀台論」是中共製造的假訊息

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對「美國將在中國武力犯台時摧毀台積電」的發言，前白宮國家安全顧問歐布萊恩強調，會毀台的只有中國國家主席習近平與中共，美國致力於確保台灣的自由民主，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。

美致力確保台灣自由民主

歐布萊恩在接受中央社專訪時指出，除了習近平與中共，沒有人想毀掉台灣或入侵台灣。台灣在晶片與半導體產業的發展令全球欣羨，但北京不是試圖與台積電競爭，而是企圖以入侵台灣的方式接管。北京犯台勢必會遭到國際大規模抵制，台灣的科學家與工程師也不會想為中共服務，會希望能在澳洲或美國持續擁有企業家的精神與自主創新能力，中國很難在不破壞基礎設施的情況下拿下台灣。

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歐布萊恩強調，美國和台灣一樣，會致力於阻止中國入侵，讓中國意識到攻打台灣十分困難，不應該嘗試。

習近平已邁入第三任期，前美國印太司令部司令戴維森警告「中國可能在二○二七年前侵台」，歐布萊恩認為「有可能」，因為習近平將統一台灣的榮耀視為個人利益。為了捍衛民主，台灣必須成為「豪豬」，以地對空飛彈、反艦飛彈、船隻與潛艦等武器嚇阻中國入侵。他肯定蔡英文總統恢復義務役役期，向中共發出台灣會為自由、獨立而戰的強烈訊息。

籲華府儘快交付售台武器

歐布萊恩呼籲，美國應像對待烏克蘭一樣，儘快交付台灣軍購的武器系統，以面對中國可能的入侵。歐布萊恩也建議強化美台經貿聯繫，啟動自由貿易協定（FTA），讓更多台灣企業到美國投資、設廠，同時鼓勵美國企業前往台灣投資，然後再聯合澳洲、日本等盟友共同擴大貿易往來，共享繁榮。

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