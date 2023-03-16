國會開放與監督論壇 科索沃學者：兩國各受中俄惡意影響

「2023國會開放與監督論壇」今（15）日進行第二天議程，台灣、科索沃及北馬其頓國會議員、公民團體以及公部門討論開放國會行動方案的執行與期望。右起為美國國際民主協會（NDI）科索沃辦公室計畫主持人莉波薇察、科索沃「民主+」（Democracy Plus）公共政策資深分析師芮賈、科索沃國會議員克麗希爾、北馬其頓國會議員米契夫斯基、立委林昶佐、開放文化基金會民間代表鄭婷宇、立法院秘書處機要科長梁曉菁、立法院秘書處研考科專員郭佳勳。（記者楊丞彧攝）

2023/03/16 05:30

〔記者楊丞彧／新北報導〕「二○二三國會開放與監督論壇」昨在台進行第二天議程，閉幕式也共同簽署「全球監督國會宣言」。科索沃「民主+」（Democracy Plus）公共政策資深分析師芮賈指出，開放國會的核心價值在於透明、公民參與、問責性，以及涵容，這些也被視為對抗錯假訊息的重要關鍵。無論是科索沃或是台灣都面臨著來自俄羅斯或中國的外國惡意影響。因此，制定相關對策至關重要。

透明開放國會 對抗錯假訊息重要關鍵

科索沃國會議員克麗希爾提到，科索沃是歐洲最年輕的國家，也擁有西巴爾幹地區最民主的憲法。此外，科索沃也是多民族國家，致力於推動全民平等原則。其中，科索沃的國會副議長、總統都是女性，她相信當更多女性參與政治，民主就會更加茁壯，而這需要大家共同努力。

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北馬其頓國會議員米契夫斯基坦言，政治工作相當「枯燥乏味」，有志者才會跳進來。政治人物與公民團體仍需在類似美國國際民主協會（NDI）這類的組織協助下，繼續為民主打拚。

芮賈直言，在資訊紛亂的當代，要捍衛民主並非易事。然而，我們仍應盡其所能完成這使命。而透明、與公民參與等價值觀，是需要時間內化為機關的一部份，一場全民的政治文化變革有其必要，以改變公務員及政治菁英。

「2023國會開放與監督論壇」昨在台進行第二天議程，公督盟國際事務委員會副召集人簡赫琳（右起）、澳洲墨爾本大學日本研究教授Akihiro Ogawa、科索沃議員Fridon Lala、印尼開放國會行動方案專家Putu Lumina Mentari、公督盟國際事務委員會召集人謝東儒、沃草營運長洪國鈞等人座談。（記者王藝菘攝）

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