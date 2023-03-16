美亞太助卿：持續與盟友合作 確保台海和平

美國國務院亞太事務助卿康達十四日於美國國會設在夏威夷檀香山市的「東西中心」，就美國拜登政府一年前發表的任內首份《印太戰略報告》發表演說。他強調，美國會持續與盟友合作，確保台海和平穩定。（美聯社檔案照）

2023/03/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務院亞太事務助卿康達十四日於美國國會設在夏威夷檀香山市的「東西中心」，就美國拜登政府一年前發表的任內首份《印太戰略報告》發表演說。他強調，美國視印度─太平洋地區為美國整體外交戰略的重點，並連結到美國在歐洲的聯盟，因為此地區是美國繁榮的核心；美國與印太地區的經濟聯繫，也意味美國的未來，取決於該地區的穩定。美國也會持續與盟友合作，確保台海和平穩定。

康達表示，美國的印太戰略核心，是在區域內外和盟友夥伴建立連結，創建及支持強大且相互強化的聯盟網路，以建設集體能力；儘管拜登政府的優先重點包括美國、日本、印度、澳洲之間的非正式戰略對話「四方安全對話」（QUAD），以及美、澳、日、紐西蘭、英國建立的非正式組織「藍色太平洋夥伴」（PBP）等「靈活的夥伴關係」上，但拜登政府仍努力把如「美歐中國議題對話」等歐洲影響力帶進印太地區，這些都是美國印太戰略的一環。

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他說，美國採取投資、結盟與競爭策略來因應中國問題，會持續和區域盟友緊密合作，讓北京明白台海的和平穩定對印太地區與全球和平繁榮至關重要。他重申，美國仍致力遵守「一個中國」政策，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，期盼兩岸分歧能和平解決。

康達強調，印太地區的經濟將由東協十個成員國定錨，美國與亞洲的年度貿易量超過兩兆美元、美國在該地區的投資也超過一兆美元，「未來五十年歷史將在東南亞寫下，我們與東協的關係將塑造我們都希望看到的未來​​」，「我們是印太經濟未來的中心，該地區顯然也將是我們繁榮的核心」。

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