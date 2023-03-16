宏都拉斯擬建交中國 我方研判卡蕬楚總統測試華府反應

宏都拉斯總統卡蕬楚在推特上表示，她已指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜。我方涉外人士分析，若是宏國已經決定外交轉向，應不會只用推文方式，卡蕬楚總統此舉頗有測試包括美國等相關方面的回應情形，所以，台宏外交情勢還需觀察。（法新社檔案照）

2023/03/16 05:30

〔記者蘇永耀、呂伊萱、鄭琪芳／台北報導〕中美洲邦交國宏都拉斯總統卡蕬楚透過推文表示，她已指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜。我方涉外人士說，若是宏國已經決定外交轉向，應不會只用推文方式，卡蕬楚總統此舉頗有測試包括美國等相關方面的回應情形，台宏外交情勢還需觀察。

涉外人士指出，宏都拉斯自從卡蕬楚總統上台後，外交走向確實受到關注，包括美國也強化力道，幫助台灣鞏固邦交，甚至可以說，宏都拉斯已成為美中之間，競逐中美洲影響力的指標國家之一。這次卡蕬楚的推文，不排除中共刻意在美國後院進行點火。中國近期斡旋伊朗與沙烏地阿拉伯建交，以及接下來中國領導人習近平計畫訪問俄羅斯等，顯示北京正在全球積極擴張威權勢力，並與美國等民主陣營抗衡，而宏都拉斯顯然是中共在中美洲亟欲切入的據點。

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宏國前駐台大使：宏國產品在台已有需求

卡蕬楚昨在推特發表聲明，但未同時宣布與我國斷交。宏都拉斯前任駐台大使謝拉推文指出，宏國和台灣之間的經濟平衡對宏國有利，因為宏國的產品，如甜瓜、蝦、咖啡等，在台灣已有需求。許多人說中國是個更大的市場，「但他們不一定會購買我們的產品，哥斯大黎加就是一例」。

謝拉轉發哥斯大黎加相關新聞佐證；哥斯大黎加二○○七年與中國建交，二○一○年簽署自由貿易協定，但哥斯大黎加官方承認，簽署協定十年後，「商業關係並沒有像我們希望的那樣成功」。

謝拉也提到，若與台灣斷交，超過三百名在台灣留學的宏都拉斯青年學生獎學金將中斷。台灣協助宏國的海水箱網養殖、酪梨種植、馬鈴薯種子、養豬產業等計畫，生計依賴這些的人民將會受到什麼衝擊？

財長：不影響台灣中美洲銀行會員權益

根據財政部統計，二○二二年台灣對宏都拉斯出口約六三一四萬美元、占總出口僅○．○一％，以塑橡膠出口為大宗；台灣自宏都拉斯進口約一億二八八四萬美元，以白蝦、咖啡等為大宗。

台灣於一九九二年加入中美洲銀行（CABEI），為CABEI最大股東。由於CABEI總部設於宏都拉斯首都，立委憂心CABEI成員國陸續與台斷交，是否影響台灣會員資格？財政部長莊翠雲昨表示，CABEI是區域性國際組織，宏都拉斯的作法，不會改變台灣在CABEI的權益，財政部將與外交部密切聯繫。

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