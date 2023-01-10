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    自由日日shoot》健保個資全都「漏」 中共若掌握 釀重大國安危機！

    檢調昨查出，健保署竟有職員涉嫌洩漏民眾個資長達十三年，且不排除流向中國。（資料照）

    檢調昨查出，健保署竟有職員涉嫌洩漏民眾個資長達十三年，且不排除流向中國。（資料照）

    2023/01/10 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕檢調昨查出，掌管台灣二千三百萬人健保資料的健保署，竟有職員涉嫌洩漏民眾個資長達十三年，且不排除流向中國。立委昨對此表示，高官政要、民眾就醫紀錄及個資若被中共掌握，將衍生嚴重的國安危機，國安單位應徹底追查。

    民進黨立委林楚茵受訪指出，從馬英九執政開始，中共就以各種交流名義派人來台與政府單位、國營事業建立管道，和我方人員搞好關係以利滲透。前幾年中國發行卡式台胞證時，便曾說過要對接台灣身分證及相關資料，中國一直都想取得台灣民眾的個資。

    立委：民眾就醫紀錄、用藥 具機敏性

    林楚茵提及，在健保署資料庫中，有全國民眾的就醫紀錄、看病用藥情形，這些都是攸關健康非常重要的大數據，也是具有機敏性的。例如北韓領導人金正恩訪中時搭乘專列火車，連排泄物都要打包帶回去，不會留在中國，若健保署員工將總統、政要、企業家的隱私資料盜賣外洩，將衍生嚴重國安問題。

    她強調，中國先前就有意藉台灣引進其代理的BNT疫苗，取得台灣民眾使用後的數據反應，中共滲透台灣不會只有資訊戰、統戰宣傳而已，從前立委、退役將領被吸收，到健保署有「內鬼」外洩個資，這一連串事情絕不單純，國安單位應該深入追查。

    民進黨立委劉世芳表示，健保資料涉及隱私，誰有什麼病、服了什麼藥，這些都是保險公司最想要的資料，如果又是「國際化」的保險公司，可能會擁有兩岸民眾的就醫資料。相關單位應調查是為了圖利或有其他國安因素，健保署的資安長應徹查，健保資料外洩是一般竊取，或是有機敏資料被傳送至中國，變成是中國滲透在竊取。

    民進黨立委張廖萬堅批評，這不是短時間的盜用，顯然管理機制有漏洞，行政院應全面體檢涉及民眾個資的公家機關，例如報稅資料、健保署資料、公營行庫個資，做全面性資安管理。

    張廖萬堅認為，若國家元首、重要人士的醫療資料流到中國，將產生相當大影響，涉及國安，病史會被人拿去作文章，一般民眾個資外洩也會有詐騙問題，這一定要建立保護和查核機制。

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