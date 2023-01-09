吳怡農盼正向選舉成政治主流

民進黨候選人吳怡農昨由妻子顏采薇陪同出面發表敗選感言。（記者方賓照攝）

2023/01/09 05:30

〔記者楊心慧、陳昀、葛祐豪／台北報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委補選由國民黨立委候選人王鴻薇以五七八○票勝出，民進黨候選人吳怡農昨天在下午五時廿九分由妻子顏采薇陪同出面發表敗選感言。他恭喜王鴻薇當選，強調這次結果雖不如預期，但可看到這是一個開始，希望以後正向乾淨選舉可以成為政治主流，「只要繼續努力就會有希望，就能爭取到更多選民支持。」

吳怡農表示，「過去這五週沒有你、沒有大家，我們絕對走不到今天，這五週讓我們深深感受到，從來沒一刻是孤單的。」他坦言，這次選舉結果不如預期，但這是一個開始，希望以後正向乾淨選舉可以成為政治主流，只要繼續努力就會有希望，就可以爭取到更多選民支持。

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吳怡農強調，他的工作從來沒因敗選而停止，雖然這次又差一點，但「因為我們看到社會大眾對我們的肯定，肯定理性、正向、歡樂的選舉，這值得驕傲。」

邁：記取經驗向前進

民進黨代理黨主席陳其邁昨晚表示，民進黨虛心接受選舉結果，並稱許民進黨徵召的候選人吳怡農堅持正面選舉、不抹黑，嘗試樹立新的選舉文化，也顯示民進黨對選民負責的態度。對於選舉結果，民進黨將繼續記取經驗、調整腳步，不辜負支持者的鞭策和期待，持續向前邁進。

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