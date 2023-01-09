誰策反藍議員 檢抽絲剝繭

台南正副議長涉賄選案相關被告強制處分

2023/01/09 05:30

記者王俊忠／特稿

台南市議會正副議長賄選案，涉嫌操盤的前民進黨中執委郭再欽與中間人林士傑、商人楊志強，宛如涉案鐵三角。據了解，郭再欽疑允諾給予楊志強一定利益，讓楊協助接觸友好議員並策反他們改支持議長邱莉莉。但四日首度攻防時，因檢方舉證不足，楊志強獲地院無保請回。楊獲請回後，否認自己幫邱莉莉策反拉票，更稱自己與前市議長郭信良也是好朋友，不可能這麼做（指為邱拉票）。

與郭再欽、邱莉莉友好的林士傑，在議長投票前三天，偕國民黨議員李文俊的女性友人黃怡萍，去找國民黨議員方一峰後，方指控林要他改變議長支持對象，林涉嫌恐嚇，但林士傑否認。被外界指有黑背景的林士傑，為何敢直接要求方一峰勿投郭信良？其中有無暗盤內情？檢調亟欲釐清。

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昨天地院收押涉嫌行賄的議員黃麗招，法院這項裁定透露出黃幫忙聯繫策反的「弦外之音」。據指出，國民黨另有議員蔡淑惠、林美燕被檢方依證人身分傳訊，顯示蔡、林等藍營議員也曾被接觸、遊說，檢調試圖從他們身上尋找更多破口。

本案檢調鎖定涉主導暨聯絡涉案對象的郭再欽、南市區漁會理事長林士傑，兩人先後到案，訊後均被收押禁見；楊志強雖先獲地院無保請回，但檢方拚抗告，台南高分院同意發回地院更裁，今天上午地院的更裁庭上，檢方想說服法官收押楊志強，得端出更多證據。

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