冷眼集》白色，這政治品牌

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷人頭助理「寄生國會」疑雲，高虹安（中）7日在律師陪同下召開記者會，出示該助理的工作記錄回應外界質疑。（記者羅沛德攝）

2022/11/08 05:30

記者鄒景雯／特稿

白色力量，是二○一四年由柯文哲以醫師從政，參選首都市長，所建立起的政治品牌，也有其一定的品牌價值，綠色與藍色選民均無法否認，白色主席甚至也因此興起角逐二○二四大位的念頭。不過今年的這場地方選舉，特別在唯一有白色市長候選人的新竹，白色品牌已被砸中落地，而關鍵一擊，來自藍色的國民黨競爭者。

僅僅四十五萬餘人口、合格選民數更只三十五萬多的新竹市，在激烈的選戰中之所以成為全國矚目的焦點，在於幾個因素構成︰首先它是綠藍白都提名參選的「三腳督」格局，可能棄保，可能鼎立，選情變化大，本就比較好看。其次，三位候選人起初知名度都不高，背景卻各擅勝場，綠的希望藉由明星市長光環延續執政，藍的以基層實力力圖收復八年失土，白的特別空降「理工女」來接竹科地氣，使得競爭更加激烈。其三，這是柯市長年底卸任後，白色勢力可否外擴並鞏固在縣市長治理層級的新試點，畢竟黃珊珊是以無黨籍參選，使得新竹市版圖甚至比台北市更具實驗性，當然將挑動藍綠的神經。

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果然，竹市自九月開打以來，選民支持度歷經幾次的轉折，先是藍色的民調領先，綠色於是找上白色捉對廝殺，造成藍民移動，促成「藍白合」，高虹安愈打愈高，國民黨候選人被邊緣化；而後林耕仁連續使出殺手鐧，號召「正藍軍」歸隊，不斷拆解「藍白合」，昨日一記「助理上繳公款給委員私用」的左鉤拳一出，等同擂台結束，大勢幾乎底定。白色力量在此地先後遭到綠藍圍剿，而非如願「左右逢源」，候選人個人的因素，政黨的提名策略與責任，是主要原因。

民眾黨在新竹市的際遇，不單是候選人一己的成敗而已，它的效應將攸關政黨的未來。關鍵在於，白色力量當年的崛起，得利於兩大原因，一是成功塑造「藍綠惡鬥」的認知，建構了白色力量是清流的想像；二是掌握網路世代的溝通方法，吸引了年輕世代的普遍好感。但是這次在高的個案中，全部被顛覆。全國都看到：白是眾矢之的，藍綠竟有共識，正在公然上演。可見在搶奪資源的場域，綠白會鬥，藍白會鬥，並不是藍綠的專利。同時，國民黨爆料的內容直指，白色力量居然姑息權勢壓榨底層，不分區可以不受政黨約制，政黨仍百般徇私包庇，這是對公平正義的徹底摧毀，這個群體還有什麼新政治與品牌地位可言？

新竹市鏖戰所捲起的千堆雪，也讓選民察覺「天龍藍」（台北的權貴、名嘴、網紅等意見領袖）與「鄉下藍」（林耕仁被指涉為「鄉下人」），在面對白色力量問題上的分途對立；其中既有內部矛盾，也有對外鬥爭時謀算的不同。說穿了，一個分裂的國民黨，複雜化、也弱化了綠藍白的三角關係演算。這種利益與路線嚴重衝突的分裂，與綠營的山頭林立、百家爭鳴，在本質上顯著不同。高虹安心臟上的匕首，是林耕仁「無懼」推進的，可以描述現在與今後一切。

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