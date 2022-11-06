台灣志願軍戰死烏國／阿美勇士曾自豪「沒丟陸軍臉」

我國廿五歲男子曾聖光赴烏克蘭擔任志願軍，傳出不幸於盧甘斯克地區陣亡。(取自臉書)

2022/11/06 05:30

〔記者楊丞彧、王錦義／綜合報導〕我國廿五歲男子曾聖光赴烏克蘭擔任志願軍，傳出不幸於盧甘斯克地區陣亡。外交部昨晚證實，經與我國相關駐處及多方管道跨國查證，烏軍戰地指揮官親向烏克蘭國防部證實，曾姓國人已不幸罹難，烏國政府部門將接辦家屬進行確認身分後續處理事宜。對此不幸，烏克蘭國會外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）悼文寫下：「英雄不死。」

曾聖光是花蓮阿美族人，他臉書留有一些在烏克蘭戰事生活的紀錄，可以看到他帶著中華民國國旗背章在戰場上奔波，曾驕傲的留言說：「沒丟陸軍的臉」，也曾分享許多期盼國軍改革的文章。

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據中央社報導指出，梅列日科受訪時說，期待曾妻一行赴烏克蘭，他已跟同事討論要如何提供協助，「他們來烏克蘭，對我們而言非常重要」。

梅列日科感謝曾聖光竭力救援、支持及保衛烏克蘭，「是我們的捍衛者及守護天使」。曾聖光的犧牲令人悲痛，也代表台灣人與烏克蘭人是手足兄弟。

接獲曾聖光的惡耗後，曾母整晚心情無法平靜，哭到說不出話，透過家屬轉達不接受外界媒體採訪，希望勿擾，期盼外交部給予協助。據花蓮友人指出，曾聖光的爸媽結婚後移居到貝里斯，從小在國外長大的他具外語能力；父母離異後隨著媽媽回到花蓮娘家、就讀花蓮四維高中，畢業後簽志願役，在花防部戰車營五年、下士退伍，軍中表現良好，為人有正義感，樂於幫助別人，友人得知惡耗很感慨惋惜，也很佩服他的勇氣。

「老實說，我沒有把握每次都能那麼幸運，晚上睡覺睡到一半聽到砲聲都會怕，永遠都不知道下一刻會不會直接打在你待的房子。」曾聖光的臉書以曾煜閎為名，除了紀錄軍旅生活，也關注台灣國軍改革的議題，常分享對國軍改革建議，像是認為義務役四個月太短應該直接一年等。八月間台海兩岸關係升高緊張，曾聖光也分享新聞表示，想要回到台灣保衛國家。對中國網民的挑釁，他直接回嗆：「我是Taiwanese，不是Chinese」。

他臉書留有一些在烏克蘭戰事生活的紀錄，可以看到他帶著中華民國國旗背章在戰場上奔波。（翻攝曾煜閎臉書）

他臉書留有一些在烏克蘭戰事生活的紀錄，可以看到他帶著中華民國國旗背章在戰場上奔波。（翻攝曾煜閎臉書）

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