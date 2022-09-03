鍾東錦登記參選 苗縣長選戰藍軍分裂

國民黨苗栗縣議長鍾東錦昨在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等十多位議員，及士農工商等團體陪同下，完成參選縣長登記。（記者彭健禮攝）

2022/09/03 05:30

〔記者彭健禮、施曉光／綜合報導〕國民黨苗栗縣議長鍾東錦，昨天在副議長李文斌、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與十多位議員，以及士農工商團體陪同下，頂著風雨完成參選縣長登記。由於國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘已於前天完成登記，鍾東錦恐遭撤銷黨籍處分；鍾東錦競選總部強調，除了向黨內提申訴，對外也將提出黨員資格存在的法律訴訟。

國民黨：最重開除黨籍

鍾：若被開除會提訴訟

國民黨副發言人楊智伃表示，凡是違紀參選者都將由地方黨部考紀會報中央黨部，並於最速時間召開考紀會，最後送中常會確認通過，情節最重者將被開除黨籍。

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蔡麗卿則說，雖然天空飄雨，但代表著前途是光明的，因為「遇水則發」，徐耀昌因公務在身無法到現場，但相信徐耀昌即使面臨可能被國民黨黨紀處分，仍然會全力支持鍾東錦，讓縣政發展傳承。

李文斌說，鍾東錦擔任苗栗縣黨部主委兩年，全心全力為黨付出，看到這麼多鄉親站出來，也是要告訴國民黨主席「你不提名沒關係」，苗栗鄉親用民意來提名。

鍾東錦競選總部表示，若國民黨中央開除鍾東錦黨籍，競總比照立委陳玉珍金門立委補選，向黨中央提出申訴，也會向法院提出黨員資格存在的法律訴訟。鍾東錦也強調，「我是永遠的藍軍大兵！」

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