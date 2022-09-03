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    開箱博士論文駁抄襲 蔡適應：歡迎檢視

    民進黨基隆市長參選人蔡適應昨召開記者會，說明博士論文研究歷程和成果。（記者王藝菘攝）

    民進黨基隆市長參選人蔡適應昨召開記者會，說明博士論文研究歷程和成果。（記者王藝菘攝）

    2022/09/03 05:30

    〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應的博士論文被指控涉抄襲，他昨開箱自己的博士論文表示，雖然論文不是很完美，但絕對禁得起考驗，自己虛心接受指教，也樂意接受台北大學學倫會的審查。

    國民黨：蔡引用中國百度 被認知作戰

    國民黨昨召開記者會，質疑蔡適應博士論文抄襲，前國民黨青年團總團長呂謦煒指出，論文內容除引用來自中國的百度百科、內容農場read01，還有論文資料註明來源自法國圖書館，仔細一看其實是KKnews的內容，同樣來自中國的內容農場每日頭條，蔡適應是否已經被中共認知作戰？且內容農場本身就違反著作權，這樣的論文有學術價值嗎？

    呂謦煒還說，蔡適應論文還抄襲張五岳等其他國內學者的文章，而且都是引用一、二段內容，再加上一些無關緊要的句子，本質其實就是抄襲，甚至蔡的論文還有只抄四十個字，內容竟是來自於金門大學「都景一林同學」的報告，實在非常離譜。

    對於論文問題，蔡適應昨開箱台北大學都市計劃所的博士論文「全球化與海港城市的空間層級治理—以基隆為例」，說明研究最大貢獻是透過深度訪談所獲得的實證研究成果，進一步延伸到本次參選基隆市長的四大主軸政見。

    針對論文品質，蔡適應說，經學術界常用的三大系統進行比對，論文雖然不是很完美，但原始文獻有三百多筆，後來因為整體內容過多，有幾處漏列參考文獻，刪減至二六○多筆，且單一引用的比率僅二％，未超過學術標準的四％，針對外界指正，他都會虛心接受，並歡迎台北大學學倫會再次檢視。

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