國民黨全代會28日在國體大體育館舉行，主席朱立倫致閉幕詞。（記者塗建榮攝）

2022/08/29 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨昨日全代會在黨魁朱立倫帶領下，扮演「棒球隊員」的直轄市、縣市長參選人共同會師，對外宣傳棒棒都是強棒出擊，將贏得今年選舉，但在二○一八選舉的高基期比較基礎上，「朱總教練」要打平上一季球賽「吳教頭」（前主席吳敦義）的戰績，原本就是難啃的硬骨頭，如今在朱中央錯誤操作「兩岸牌」，藍營縣市長參選人也爆「論文門」爭議，甚至還有人因為涉貪被起訴的情況下，「朱總教練」要兌現十六席、六都過半的支票，恐怕得打上一個大問號。

國民黨這次志在必得的台北市、桃園市、新竹市，遭逢民眾黨分食票源，即便是在白營未提名的基隆市，藍營出身的無黨籍市長參選人，如果與白色力量整合，同樣很有機會讓原本選情就頗危險的國民黨參選人中箭落馬。原本國民黨想以藍綠對決戰法，甩開民眾黨糾纏，但近期民調卻顯示在台北市、新竹市已經形成三足鼎立格局，即便民眾黨在桃園市距離藍、綠仍有一段明顯差距，但因藍、綠幾乎打成平手，白營搶票還是可能敗事。

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在民眾黨虎視眈眈下，選情本已如鯁在喉的朱中央，近來卻又在中國對台軍演下，堅持指派副魁夏立言赴中，鑄成「一子錯滿盤皆落索」。

國民黨宣稱「夏張會」向對岸傳達反對中共軍演，不料會後中國又再宣布軍事演習，形同直接給國民黨難堪，甚至國台辦副主任陳元豐近期宣稱軍演是正當、正義之舉，「夏陳會」又傳國、共兩黨達成「加強合作」共識，徒留台灣社會角色錯亂的印象，讓先前強調親美、友日、反共，後又加演「和陸」戲碼，給外界刻意擦脂抹粉觀感的朱立倫，瞬間原形畢露，被對手譏諷面對中共打臉，只能唾面自乾，淪為北京對台統戰的一顆棋子。

由於黨中央錯誤操作兩岸牌，致使藍軍整體選情蒙上親中、和共的陰影，無異是犯了軟肋示人的兵家大忌，幫綠營「抗中保台」提供柴火。

而在綠營桃園市陣前換將後，林智堅「論文門」的邊際效益已經明顯遞減，但國民黨捨不得「鬆口」，持續緊咬綠營「瞎挺」林智堅，要把「論文門」的政治利益榨乾到最後一滴油，卻忘了玩火者必遭火反噬的道理，當面對綠營質疑是否力挺被檢方起訴涉貪的宜蘭縣長林姿妙，以及自家議員、南投縣長參選人許淑華論文也涉抄襲爭議時，國民黨又何嚐不是「瞎挺」？接下來林姿妙、許淑華是否會成為今年選舉「國民黨的林智堅」？在選戰剩下不到九十天裡，看倌們可以坐觀成敗。

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