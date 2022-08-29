國民黨全代會 朱：國民黨走正藍與中間路線

國民黨昨召開全代會昨，主席朱立倫與縣市長參選人揮球棒出場，誓言年底大選要全壘打。（記者塗建榮攝）

2022/08/29 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨在桃園市召開第廿一屆第二次全國代表大會，找來所有直轄市、縣市長參選人合體，為今年九合一選戰熱身，向選民訴求「為你拚好日子」，每位直轄市、縣市長參選人輪流上場揮棒，象徵打擊出去，而且棒棒都是全壘打，全場高呼「凍蒜」。

黨主席朱立倫致詞時表示，國民黨的路線一定要走正藍與中間路線，這次提名的直轄市、縣市長參選人都堅持中道、理性、穩健與務實，要對外展現國民黨向中間力量、年輕世代的方向靠攏。

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每一位國民黨直轄市、縣市長參選人在舞台上揮棒，然後共同圍繞成一個「倒8」隊形的數學無限量符號，舞台後方的大型螢幕則呈現台灣拼圖，然後由扮演「總教練」的朱立倫發表談話。

朱立倫指出，今年是團結勝利之年，國民黨一定要結合社會各界力量，讓更多中間選民、年輕選民支持國民黨，讓正藍愈來愈大、力量愈來愈強。朱也說，國民黨永遠捍衛中華民國、維護民主自由及區域和平，這是國民黨的歷史任務，而護台灣、保民主、拚未來則是國民黨最重要的價值。

朱立倫說，沒有年輕世代，就沒有未來，國民黨要讓年輕人更有機會，這次選舉年輕人提名加權達到百分之百，總共提名一五三位年輕人參選，而且國民黨支持十八歲公民權修憲案。

國民黨秘書長黃健庭在黨務報告中指出，國民黨的輔選引擎將全面啟動，除了強化黨中央、智庫、立院黨團三方平台與各候選人競選總部橫向聯繫，提供強力的打擊火力，未來將由朱立倫領銜邀請歷任黨主席、卸任政務官、立委及學者組成「中央助選團」，到各地站台助講。

連戰、吳伯雄、洪秀柱等前主席昨天均未出席全代會，朱立倫解釋，吳伯雄是因為身體因素，臨時無法前來，連戰、洪秀柱也不便前來，他都無法透露原因，只希望吳伯雄能趕快出院、趕快平安。

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