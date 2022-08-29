為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨全代會 朱：國民黨走正藍與中間路線

    國民黨昨召開全代會昨，主席朱立倫與縣市長參選人揮球棒出場，誓言年底大選要全壘打。（記者塗建榮攝）

    國民黨昨召開全代會昨，主席朱立倫與縣市長參選人揮球棒出場，誓言年底大選要全壘打。（記者塗建榮攝）

    2022/08/29 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨在桃園市召開第廿一屆第二次全國代表大會，找來所有直轄市、縣市長參選人合體，為今年九合一選戰熱身，向選民訴求「為你拚好日子」，每位直轄市、縣市長參選人輪流上場揮棒，象徵打擊出去，而且棒棒都是全壘打，全場高呼「凍蒜」。

    黨主席朱立倫致詞時表示，國民黨的路線一定要走正藍與中間路線，這次提名的直轄市、縣市長參選人都堅持中道、理性、穩健與務實，要對外展現國民黨向中間力量、年輕世代的方向靠攏。

    每一位國民黨直轄市、縣市長參選人在舞台上揮棒，然後共同圍繞成一個「倒8」隊形的數學無限量符號，舞台後方的大型螢幕則呈現台灣拼圖，然後由扮演「總教練」的朱立倫發表談話。

    朱立倫指出，今年是團結勝利之年，國民黨一定要結合社會各界力量，讓更多中間選民、年輕選民支持國民黨，讓正藍愈來愈大、力量愈來愈強。朱也說，國民黨永遠捍衛中華民國、維護民主自由及區域和平，這是國民黨的歷史任務，而護台灣、保民主、拚未來則是國民黨最重要的價值。

    朱立倫說，沒有年輕世代，就沒有未來，國民黨要讓年輕人更有機會，這次選舉年輕人提名加權達到百分之百，總共提名一五三位年輕人參選，而且國民黨支持十八歲公民權修憲案。

    國民黨秘書長黃健庭在黨務報告中指出，國民黨的輔選引擎將全面啟動，除了強化黨中央、智庫、立院黨團三方平台與各候選人競選總部橫向聯繫，提供強力的打擊火力，未來將由朱立倫領銜邀請歷任黨主席、卸任政務官、立委及學者組成「中央助選團」，到各地站台助講。

    連戰、吳伯雄、洪秀柱等前主席昨天均未出席全代會，朱立倫解釋，吳伯雄是因為身體因素，臨時無法前來，連戰、洪秀柱也不便前來，他都無法透露原因，只希望吳伯雄能趕快出院、趕快平安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黨魁提名中常委比例提高 遭嗆違悖民主
    2022/08/29 05:30

    黨魁提名中常委比例提高 遭嗆違悖民主
    朱教頭兩頭燒
    2022/08/29 05:30

    朱教頭兩頭燒

    在中國無法上映 沉默呼聲揭開歷史真相

    台灣專屬的中秋節烤肉 一起歡樂芭比Q！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播