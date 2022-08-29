黨魁提名中常委比例提高 遭嗆違悖民主

中央委員徐正文發言干擾會議進行，遭到工作人員勸阻，引爆肢體衝突。（記者塗建榮攝）

2022/08/29 05:30

〔記者施曉光、王千豪／台北報導〕國民黨中常會已經通過黨章修正案，規劃未來中常委選舉將改採分區、無記名單記投票，選任中常委名額將由廿九人降為十五人，主席指定中常委席次提高到十席，預定九合一選舉後提請下一次全代會通過，自下一任中常委選舉開始實施；但昨日全代會上有中央委員質疑，黨主席提名中常會超過三分之一席次，違悖民主原則，呼籲所有黨代表絕對不能讓本案通過。

國民黨中央委員陳政峰表示，黨版修正案規定具有公職身分的中常委席次，必須超過二分之一，但民意代表出席率一向很低，如果席次比例拉高到二分之一，以後中常會流會的機率會非常高。

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陳政峰並質疑，修正草案規定黨主席提名十席中常委，選任中常委名額降至十五名，在任何民主國家中，都不可能由黨主席決定這麼高的比例。他強調，國民黨不是帝制，中華民國立法院一一三席立委，民進黨再怎麼野蠻，也不敢讓不分區席次比例超過三分之一，國民黨卻要把中常委名額減為廿五席，讓黨主席提名比例超過三分之一，違悖民主原則。

他說，這樣以後大家都不用選中常委了，只要去捧黨主席的屁股，主席就會提名，這個案子絕對不能讓它通過。他並主張，如果中常會民代比例要拉高到二分之一，應該要有但書，只要連續二次未出席，就應該被拉下來。

此外，陳政峰表示，新北市長侯友宜做得這麼好，民調如此高，但在新北市願意掛國民黨籍參選里長的比例，卻不到四分之一，這次黨中央給年輕人加權百分之百，只有直轄市議員選舉提名，他主張里長選舉應該也開放年輕人加權。

對於上述意見，大會主席團主席曾永權僅裁示交付中央委員會研處。

徐正文干擾會議 爆肢體衝突

另外，在昨天下午的全代會處理一般提案時，中央委員徐正文上台發言，要求大會覆議並現場表決第四案，後因大會不採納其意見，徐持續發言干擾會議進行，工作人員見此上前勸阻，不滿徐言論的黨代表也上前理論，不料卻演變成肢體衝突，最終與會人士強行將衝突雙方拉開，才結束這場鬧劇。

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