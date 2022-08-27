蔡總統接見美國會訪團// 布蕾波恩：助台保持獨立、自由

蔡英文總統昨接見美國共和黨參議員布蕾波恩（左）訪問團。（總統府提供）

2022/08/27 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨接見美國共和黨參議員布蕾波恩訪問團，布蕾波恩向蔡總統表示，美台兩國都熱愛自由民主，而且熱愛自由民主的國家，應當都要支持台灣，她期待接下來能持續幫助台灣，讓台灣能夠保持自己的獨立與自由。

布蕾波恩訪問團無畏中國對台實施針對性軍事演習，是八月份第三個來訪的美國國會訪團。

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蔡：樂見半導體業者 赴美國投資

蔡英文表示，期待未來和美國以及其他理念相近的民主國家，共同攜手合作，捍衛印太區域的穩定和平，除了區域安全議題，共享民主價值的國際夥伴也應深化經貿合作，共同打造更有韌性與更安全的供應鏈。

蔡提及，布蕾波恩長期重視供應鏈安全議題，也提倡過「選擇美國」平台，鼓勵更多半導體產業赴美投資。我們樂見半導體業者前往美國投資，也期待與美國共同強化半導體等高科技領域的合作，一起因應後疫情時代的經濟挑戰。

布蕾波恩致詞表示，蔡總統說得非常正確，兩國有共同價值，都熱愛自由民主，而且熱愛自由民主的國家，應當都要支持台灣，讓台灣保持自己的獨立與自由。

布蕾波恩：選擇美國 確保供應鏈

布蕾波恩說，田納西州是美國汽車製造重鎮，對田納西州而言，半導體非常重要，非常樂見許多汽車製造業者在田納西州創造很多薪水優渥的工作給當地公民。她非常樂見有「選擇美國」這個平台，提供許多契機，確保製造業者有穩定的供應鏈，可穩定供應汽車給美國市場，期待接下來能持續幫助台灣，讓台灣能夠保持自己的獨立與自由。

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