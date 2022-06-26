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    次世代數位科技 美參議員籲台美加強合作

    美國參議院外委會共和黨首席議員里契（James Risch）廿三日在一項台美科技合作論壇中強調，拜登政府應採取更多實際行動加強與台灣合作，為其他印太地區民主陣營國家建立典範。（法新社檔案照）

    美國參議院外委會共和黨首席議員里契（James Risch）廿三日在一項台美科技合作論壇中強調，拜登政府應採取更多實際行動加強與台灣合作，為其他印太地區民主陣營國家建立典範。（法新社檔案照）

    2022/06/26 05:30

    里契：拜登政府應有更多實際行動

    〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華—西雅圖廿四日報導〕美國參議院外委會共和黨首席議員里契（James Risch）廿三日在一項台美科技合作論壇中強調，台灣為美國次世代數位科技發展重要關鍵夥伴，值中國對台灣日益增強威脅之際，拜登政府應採取更多實際行動加強與台灣合作，為其他印太地區民主陣營國家建立典範。

    龔明鑫抵西雅圖 出席科技論壇

    國發會主委龔明鑫率領的跨部會官員與科技產業訪問團，在矽谷行程之後，廿三日抵西雅圖參加駐西雅圖辦事處與美國家亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research）合作舉辦的「新視野：台美次世代數位科技合作」論壇與商業洽談會，里契在會中作以上表示。

    龔明鑫指出，美國今年二月發布新的「關鍵及新興科技清單」，有助於我國掌握美國關切的科技領域，在技術規範、人才交流、產業發展與雙邊貿易有更明確的合作目標。台美優勢互補，可最快速度進行未來半導體、AIoT及5G領域的合作，未來雙方合作機會將會更多、應用領域也將更廣。

    與會人士除龔明鑫、里契外，還包括聯邦眾議員Suzan DelBene、華盛頓州副州長Denny Heck、微軟公司副總裁Tom Roberson等人。

    Suzan DelBene發言時強調民主陣營國家密切合作面對中國挑戰，並警告中國企圖以專制極權主義搶占全球數位經濟規則制定權，台美甫啟動之廿一世紀貿易倡議，有利台灣成為制定規則者。

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