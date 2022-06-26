美眾院國防授權法要求改善台灣防空能力 退將：美重視台海空防

國軍目前地面部隊防空能力概況

2022/06/26 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕美國聯邦眾議院軍事委員會廿三日通過二○二三財政年度國防授權法案（NDAA）。法案涉台部分要求，美國國防部長在明年三月一日前，針對台灣防空能力向眾議院軍委會提出簡報；前空軍副司令張延廷昨受訪認為，「沒有空防就沒有國防」，烏俄戰爭同時也是空防爭奪戰，美國國會顯然看出台海空防問題，所以聚焦在空防上。

眾院版NDAA涉台部分，除歷年均可見到的支持台灣軍隊現代化，促美台國防官員交流、美台軍演、回應台灣軍購需求；另與過去不同，在於要求國防部長在明年三月一日前，必須針對台灣空中和飛彈防禦能力、改善台灣防空能力情況、美台防空系統互通性、如何支持台灣快速取得防空能力等議題，向眾院軍委會提出簡報。

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台灣目前空防，除IDF、幻象、F-16三型主力戰機擔當外，另有各式防空飛彈進行高中低空的防禦，中、高空由愛國者飛彈、天弓飛彈作為反飛彈主力，中層由鷹式飛彈負責，在低空和野戰防空上，由雙聯裝刺針飛彈、復仇者防空飛彈、捷羚防空飛彈系統等彈種反制敵軍戰機進犯。

美國會認為台仍需強大海空戰力

針對眾議院關切台灣防空能力，國防院副研究員舒孝煌分析，過去多間美國智庫對於台海戰場的兵推，皆指出海、空優的爭奪是台海戰場的必要條件；即便目前傳出拜登政府促台建構不對稱戰力，但眾院將關注焦點朝向台灣防空能力，「也有可能是美國內部不全然認同『不對稱作戰』適合台海，仍認為台灣還是需要強大的海空戰力。」

「沒有空防就沒有國防」，退役中將張延廷提到，當眾議院將重視台灣防空能力寫入法案內，代表了非常重視，而中共軍機擾台架次日漸增多，中國「福建號」航空母艦下水，皆代表台灣空防壓力日益沉重；但與此同時，我國軍機近年數架失事墜毀，原因雖各不同，某方面也代表「出了問題」，美方看出台灣的狀況，因此聚焦在台灣的空防上。

台灣目前的低空和野戰防空，是由雙聯裝刺針飛彈、復仇者防空飛彈、捷羚防空飛彈系統等彈種挑起重責。圖為海軍陸戰隊防空連發射雙聯裝刺針飛彈。（取自中華民國海軍臉書）

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