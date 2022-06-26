鄧振中將晤雷蒙多 洽談美台商機

行政院政務委員鄧振中（右圖，資料照）將拜會美國商務部長雷蒙多（左圖，美聯社），並擬安排會晤相關財經官員，洽談台美投資商機。

2022/06/26 05:30

台美21世紀貿易倡議本週華府登場 將確立合作架構

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員鄧振中率領官員與企業界代表組成多達二百人的訪團，今天起將在美國馬里蘭州參加為期四天的「選擇美國」投資高峰會。據悉，鄧振中將拜會美國商務部長雷蒙多，並擬安排會晤相關財經官員，洽談台美投資商機，而「台美二十一世紀貿易倡議」本週緊接著也將在華府舉行，台美官方可望就貿易便捷化等十一項議題的談判先確立整個合作架構，以及個別議題談判的進程。

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鄧振中率訪團 今起出席投資高峰會

因應台美貿易談判將在華府首度上談判桌，我方除與美方幕僚單位密切保持聯繫外，並進行沙盤推演，盼就雙方都關切的數位貿易、貿易便捷化等議題先取得合作共識，我方也爭取就農業合作議題取得共識。據悉，本週台美的首次會議主要是先確立整個合作架構。

由鄧振中率領的訪問團，包括經濟部、外交部官員及半導體、電動車、5G、生技業等企業界人士，成員達二百人，是我國歷年參加美國商務部舉辦的「選擇美國」投資高峰會人數最多的一次。目前也在美國訪問的國發會主委龔明鑫，也將自西岸前來會合參與。

根據規劃，鄧振中可望與雷蒙多會晤，至於是否會與國務院主管經濟商業事務的官員及美國貿易代表署等官員會面，則要看雙方時間的安排。我官員指出，鄧振中此行主要是要藉此機會與美國財經官員會晤，爭取更多台美合作商機。

「台美二十一世紀貿易倡議」本週緊接著將在鄰近馬里蘭州的華府舉行，台美雙方將就貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等十一項議題展開談判。

鄧振中將在參與「選擇美國」投資高峰會的空檔與美方官員就「台美二十一世紀貿易倡議」舉行首次談判，由於美方尚未宣布會議舉行的確切日期，基於台美默契，台美首次談判當天一旦有具體結論，雙方將同步發布新聞稿說明。

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