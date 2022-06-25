企圖吸收空軍將領張哲平 2退役將校淪共諜 起訴

涉嫌共諜案的空軍退役少將錢耀棟。（資料照）

2022/06/25 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕前國防大學校長張哲平去年被爆曾捲入香港商人謝錫璋共諜案疑雲，引起軒然大波；台北地檢署追查，負有策反國軍情報任務的謝錫璋成功吸收退役空軍少將錢耀棟、陸軍中校魏先儀，二人企圖吸收張哲平等多名現、退役將校加入組織未果，台北地檢署昨依國安法發展組織罪起訴二人，並對未到案的謝錫璋發布通緝。

錢耀棟、魏先儀二人犯後態度不同，錢耀棟翻供不認罪，檢方求處重刑，魏先儀坦然面對己非，檢方建請減刑。

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北檢痛批錢耀棟身為空軍高階將領，受國家栽培，僅為貪圖免費餐敘、球敘等小利，多次為中國軍職官員及情報協助人員安排與我國高階將領接觸、拉攏及吸收的機會，犯行雖未遂，但已使軍中昔日長官、部屬蒙受質疑，置國安於難以預料的危險狀態。

檢批錢耀棟、魏先儀貪小利罔顧國安

檢方調查，謝錫璋是中國出生的香港籍人士，隸屬中國廣東省海外聯絡辦公室情報協助人員，是替「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」對外從事情報工作的掩護機構，負責策反我國國軍等對台情報任務。

謝錫璋自一九九七年起，以香港虎陽、俊成公司以及縱橫船運集團業務代表等身分來台，並於二○○三年海軍黎姓上將的公祭上，結識時任中校輔導長魏先儀，憑招待旅遊及飲宴等手法吸收魏加入組織。

之後，魏先儀帶謝錫璋參加空軍四○一聯隊同袍餐敘，結識曾任該聯隊中隊長的錢耀棟，以及曾於該聯隊服役的張哲平，以招待飲宴及球敘吸收錢耀棟加入。張哲平與空軍沈姓退役上將、陳姓退役少將等人，則未加入。

涉嫌共諜案的退役陸軍中校魏先儀。（資料照）

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