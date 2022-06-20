林智堅扛桃母雞 綠議員團結力挺

民進黨徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，桃園市黨籍議員昨召開「堅定向前行、團結拚勝選」記者會，展現團結一致挺林智堅立場。（記者魏瑾筠攝）

2022/06/20 05:30

〔記者魏瑾筠、謝君臨／綜合報導〕民進黨宣布徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，黨籍桃園市議員昨天上午火速召開記者會，團結力挺林智堅。桃園市議會民進黨團總召黃景熙強調，林跟桃園市長鄭文燦都是五星級市長，期盼林延續鄭的政績，持續推動建設。

黃景熙、市黨部主委張丞儀及中執委、桃園市議員呂林小鳳昨偕同民進黨籍議員及參選人召開「堅定向前行、團結拚勝選」記者會，眾人齊喊「林智堅凍蒜」、「市議員全壘打」等口號，營造氣勢。

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黃景熙、張丞儀均表示，林智堅在新竹市的政績有目共睹，能延續鄭文燦在桃園市的八年政績，徵召林、也讓所有市議員候選人放下心頭大石。

呂林小鳳透露，選對會於五、六月間不斷進行民調，結果都是林智堅民調最高，相信林能帶領桃竹區半導體產業有更密切的連結，讓桃園成為台灣產業發展的火車頭。

對於外界質疑林智堅空降，黃景熙不以為然表示，日治時期的新竹州管轄範圍包括桃竹苗，而新竹市跟桃園市不管是產業、人口結構同質性很高；呂林小鳳說，林智堅是桃園女婿，他在新竹市執政近八年，絕對不是落跑市長。

原被視為桃園市長提名熱門人選的立委鄭運鵬昨表示，林智堅出線是對未來桃園市最有利的選擇，包括林智堅勝選機率比他高；未來鄭文燦會在中央行政體系內有更大決策力；自己則非常願意繼續發揮在立法院的影響力，未來將成為桃園繼續轉型進步的鐵三角。

不過民進黨提名林智堅，讓已備戰參選多時的民進黨籍前立委鄭寶清不滿，更傳出鄭不排除脫黨參選；記者昨多次電話連繫鄭寶清，至截稿前仍無法取得回應。

張善政盼君子之爭

國民黨籍桃園市長參選人張善政，昨在臉書發表逾兩千字貼文恭喜林智堅獲得提名。張表明不會對林做任何人身攻擊，「希望這次選舉變成典範的君子之爭」。

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