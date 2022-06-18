共軍第3艘航艦 福建艦下水

中國3艘航艦比一比

2022/06/18 05:30

〔編譯孫宇青、記者吳書緯／綜合報導〕中國人民解放軍海軍第三艘、同時也是第二艘國產航空母艦，十七日在中共中央軍委地位僅次於習近平的副主席許其亮見證下正式下水，並命名為「福建艦」，舷號「18」。這艘由中國自主設計和建造的傳統動力航母，採用電磁彈射和阻攔系統，以及平直通長飛行甲板，滿載排水量達八萬多噸，被視為踏出「現代航母的第一步」。

中國官媒新華社指出，「福建艦」下水儀式在中國船舶集團上海江南造船廠舉行，由許其亮向接艦部隊主官授予命名證書、剪綵及進行擲瓶禮，隨後移出船塢、停靠碼頭，接下來將展開繫泊試驗和航行試驗。美國有線電視新聞網（CNN）強調，「福建艦」沿用前兩艘航母命名邏輯，且「福建更靠近台灣」，兩地相距最近僅一二八公里。

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香港南華早報指出，有別於從前蘇聯購得、改建的「遼寧艦」，以及進一步改良的「山東艦」均採用滑躍式飛行，「福建艦」屬於彈射型航母，且採用美軍最新型核動力航艦「福特號」也使用的電磁彈射系統，具有能源效率較高、維護費用較低等特點，可搭載更多油彈及更多型戰機，並在更短時間內讓戰機升空，提升航母戰鬥力。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國計畫主任福納樂表示，「福建艦」是中國軍隊踏入「現代航母的第一步」。他也認為，「福建艦」採傳統動力推進，航程較核動力航母受限，但中國著眼鄰近區域利益，故影響不大。

專家：還要三年才具戰力

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲分析指出，「福建艦」下水後，還需兩年時間進行艤裝和訓練，估計要到二○二五年才擁有「初始作戰能力」。

蘇紫雲也表示，「遼寧艦」、「山東艦」都採用滑跳甲板，這代表艦載戰鬥機無法滿載起飛，也無法起降空中預警機，需要靠陸地起飛的預警機提供支援，導致兩艦多是第一島鏈周遭活動。「福建艦」採用全通式甲板、電磁彈射起飛方式，將可使艦載機滿載起飛，也能起降空中預警機。

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