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    為連任暖身？ 陳其邁增地方行程

    陳其邁近期陸續安排地方會勘，圖為他戴上工程帽會勘道路工程。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁近期陸續安排地方會勘，圖為他戴上工程帽會勘道路工程。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/14 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長人選還在尋尋覓覓，相較之下，民進黨高雄市長陳其邁近期訪視地方頻率提高，外界解讀是為年底選戰開始暖身。幕僚澄清陳其邁訪視地方是常態，最近因民代要求才公開，雖大半心力用在防疫，但對基層建設、民生都沒放鬆。

    幕僚︰訪視是常態 心力用在防疫

    陳其邁一個多月來專注防疫，每天行程幾乎只有防疫會議，反而三位副市長公開行程比市長豐富，林欽榮緊盯捷運、輕軌、社宅、水利，史哲積極準備金曲獎、台灣文博會、台灣設計展，羅達生深耕產業轉型、招商投資。

    三副手衝刺下，陳其邁兩年拚四年、四大優先政見漸讓市民有感，尤其台積電進駐、橋科、亞灣5G AIoT實驗場域等引爆的產業前景與投資熱潮，持續引發討論；捷運路網擴張與聯開案、社宅與運動中心逐一動工或啟用，更讓市民感覺「高雄真的在動」。

    五月以前，陳其邁公開行程幾乎只有防疫會議；六月初多了訪視活動中心、會勘道路改善工程等。地方視為陳其邁為連任暖場，幕僚則強調市長平常都有安排地方行程，只差有無公開。

    綠營人士分析，陳其邁以其公衛專長，帶領市府團隊穩健推動防疫，專業與專注已獲市民認同；若以選舉角度看，陳其邁充分掌握住選舉「節奏」、穩紮穩打，正好凸顯在野黨長期疏於經營高雄，連人選都找不到。

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