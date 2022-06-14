WTO部長級會議》鄧振中暗批中封殺台灣農產品

行政院政委鄧振中赴瑞士日內瓦出席WTO部長會議期間，12日出席「與烏克蘭團結一致」部長會議，57個會員聯合聲明聲援烏克蘭。鄧振中並與烏克蘭貿易代表卡奇卡（Taras Kachka）握手致意。（駐WTO代表團提供）

2022/06/14 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕暌違四年的世貿組織（WTO）十二日在瑞士日內瓦總部召開部長級會議，我國由行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中代表出席。鄧振中聲明強調，台灣堅定支持以規則為基礎的多邊貿易體制，他暗批中國不當封殺台灣農產品，呼籲各成員國注意不透明措施對貿易秩序的損害，「我們的鳳梨、蓮霧和釋迦都成為這種不合理行為的犧牲品」。

WTO於十二至十五日召開部長級會議，此次會議焦點在於COVID-19疫苗專利、漁業補貼及烏俄戰爭導致的糧食危機等。會議開幕首日，各成員國透過預錄的部長聲明表達立場。

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籲各國注意不透明措施損害貿易

鄧振中在聲明中說，台灣堅定支持以規則為基礎的多邊貿易體制，努力協調我方的貿易制度與國際標準一致，並為貿易夥伴消除長期存在的障礙；二○二○年鬆綁萊豬禁令、二○二一年解除福島及周邊食品限制都是明證。

鄧振中也希望WTO爭端解決機制恢復運作。他強調，必須確保所有成員都遵守規則，以維護自由和公平的貿易，「任何成員都不能自外於規則，也不應逕自在未及時通知或無正當理由的情況下禁止個別會員產品進口，我們的鳳梨、蓮霧和釋迦都成為這種不合理行為的犧牲品」。鄧振中並呼籲各成員國，應注意影響貿易的不透明措施，不僅具有貿易限制效果，更無助於全球貿易秩序穩定，例如不公平的補貼、突如其來未附理由的防檢疫措施及廠商登錄制度等。

鄧與烏貿易代表卡奇卡握手致意

鄧振中與我駐世貿代表團代表十二日也出席歐盟發起的「與烏克蘭團結一致」部長會議。鄧振中並與烏克蘭貿易代表卡奇卡握手致意。

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