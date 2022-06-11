南投縣府發放假牙補助 夾帶藍營文宣挨批

南投縣政府補助老人裝假牙，提供的補助款支票，隨附的便當袋等縣府宣導品，被踢爆夾帶國民黨縣長、鄉鎮長參選人的口罩與文宣。（曾琮愷提供）

2022/06/11 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府補助六十五歲以上老人裝假牙，最近進行補助款支票核發，民進黨南投縣議員參選人曾琮愷爆料，九日有老人到魚池鄉衛生所領取假牙補助時，隨附的縣府文宣品竟夾帶國民黨南投縣長參選人許淑華等人的口罩文宣，痛批縣府公然違法、行政不中立，若不停止公器私用的輔選行為，將提出檢舉。

宣導品夾帶許淑華等人口罩文宣

縣府社會及勞動處說明，發放老人假牙補助支票，會附送便當袋、清潔劑及香皂等縣府宣導品，當天縣長特助林儒彬也同行發放，因此除了縣府文宣，也有特助提供的油壺，至於政黨文宣的發送，則非縣府提供。

請繼續往下閱讀...

身兼國民黨南投縣黨部主委的林儒彬解釋說，當時假牙補助支票發放地點鄰近國民黨地方黨部，因黨籍魚池鄉長參選人也在附近，便一同到場協助招呼領補助的老人，同時也發放政黨文宣。

縣府宣導品有選將文宣 林儒彬致歉

林儒彬指出，民眾當時可能拿到文宣口罩，就隨手放進便當袋，或因申請假牙補助的人還沒到場，黨部人員先把文宣品放進便當袋，以致產生縣府宣導品出現政黨候選人文宣的情況，對此向大眾致歉，日後會改正並區分清楚，避免誤會。

蔡培慧籲林明溱應主動徹查

曾琮愷痛批，南投縣政府已黨政不分，連行政中立都不掩飾，行政濫權到這種地步，不僅民眾反感，也傷害縣府形象，呼籲縣長林明溱不要陷公務員於不義，林儒彬也應辭去縣 長特助，以免再犯。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧則說，縣府明顯行政不中立，怎會讓假牙補助作業摻雜選舉活動，林明溱是南投縣民的縣長，不是國民黨的縣長，他應主動徹查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法