為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠：顧好疫情 晚一點提名不是問題

    民進黨認為顧好疫情，晚一點提名不是問題。（資料照）

    民進黨認為顧好疫情，晚一點提名不是問題。（資料照）

    2022/06/06 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕備戰年底九合一選舉，國民黨已完成約三分之二的縣市長提名，民進黨目前仍以防疫優先，逾半縣市尚未完成提名，重中之重的「北北桃」三市仍不急著掀牌，也不預設七月全代會前完成所有提名、視動態發展。黨內人士強調，只要顧好疫情、保留時間協調最適當人選，晚一點提名不是問題。

    民進黨迄今僅完成台中市、台南市、高雄市及宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、雲林縣、屏東縣等九縣市的縣市長提名，逾半縣市的百里侯人選尚未底定。

    在台北市部分，部分英系力拱衛福部長陳時中，期盼七月防疫措施逐漸鬆綁後出線，同時前交通部長林佳龍近來也積極爭取，前副總統陳建仁則被視為「黑馬」。內政部長徐國勇及立委羅致政、吳秉叡先前則被點名挑戰現任新北市長侯友宜，但未有進一步進度。

    桃園市方面，黨內鎖定新竹市長林智堅和桃園立委鄭運鵬，由於要先完成新竹市長提名，才有鋪排林智堅出場的前提，加上國民黨提名張善政參選引發波瀾，民進黨打算待局勢明朗再決定人選，最快六月底完成新竹縣市長提名，七月之後才會處理「北北桃」三市市長提名。

    七月之後處理北北桃

    黨內人士表示，民進黨身為執政黨，若在民眾還很在意疫情之際討論選舉時程和人選，不利社會期待，現階段黨內共識是讓疫情穩定，民眾對政府的執政滿意度高，也不違背年底選舉目標。在人選方面，還需要時間形成共識，大家都在各自崗位為疫情忙碌，黨中央必須彈性看整體情勢應變、針對各地提出最好人選，沒有預設在七月十七日全代會前完成全部提名。

    黨籍立委分析，做好防疫本務一定是最優先，若縣市長人選是由部會首長轉戰，將牽動內閣調整，為了不影響防疫工作，勢必得推遲時程。

    黨籍立委也說，另方面，民進黨整體支持度相較國民黨有一定程度領先，加上檯面上人選都是高知名度、執政能力受肯定或在地深耕，即便到全代會時還沒完成提名也無妨，不用隨著國民黨提早起跑，「體質不佳，提前提名也沒有用」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    羅智強趁朱立倫不在國內猛攻》 桃園辦初選？ 藍營：機率是零
    2022/06/06 05:30

    羅智強趁朱立倫不在國內猛攻》 桃園辦初選？ 藍營：機率是零
    羅智強喊話 要張善政補正程序正義
    2022/06/06 05:30

    羅智強喊話 要張善政補正程序正義
    羅智強喊話補正程序正義 張善政不回應
    2022/06/06 05:30

    羅智強喊話補正程序正義 張善政不回應
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播