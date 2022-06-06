綠：顧好疫情 晚一點提名不是問題

民進黨認為顧好疫情，晚一點提名不是問題。（資料照）

2022/06/06 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕備戰年底九合一選舉，國民黨已完成約三分之二的縣市長提名，民進黨目前仍以防疫優先，逾半縣市尚未完成提名，重中之重的「北北桃」三市仍不急著掀牌，也不預設七月全代會前完成所有提名、視動態發展。黨內人士強調，只要顧好疫情、保留時間協調最適當人選，晚一點提名不是問題。

民進黨迄今僅完成台中市、台南市、高雄市及宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、雲林縣、屏東縣等九縣市的縣市長提名，逾半縣市的百里侯人選尚未底定。

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在台北市部分，部分英系力拱衛福部長陳時中，期盼七月防疫措施逐漸鬆綁後出線，同時前交通部長林佳龍近來也積極爭取，前副總統陳建仁則被視為「黑馬」。內政部長徐國勇及立委羅致政、吳秉叡先前則被點名挑戰現任新北市長侯友宜，但未有進一步進度。

桃園市方面，黨內鎖定新竹市長林智堅和桃園立委鄭運鵬，由於要先完成新竹市長提名，才有鋪排林智堅出場的前提，加上國民黨提名張善政參選引發波瀾，民進黨打算待局勢明朗再決定人選，最快六月底完成新竹縣市長提名，七月之後才會處理「北北桃」三市市長提名。

七月之後處理北北桃

黨內人士表示，民進黨身為執政黨，若在民眾還很在意疫情之際討論選舉時程和人選，不利社會期待，現階段黨內共識是讓疫情穩定，民眾對政府的執政滿意度高，也不違背年底選舉目標。在人選方面，還需要時間形成共識，大家都在各自崗位為疫情忙碌，黨中央必須彈性看整體情勢應變、針對各地提出最好人選，沒有預設在七月十七日全代會前完成全部提名。

黨籍立委分析，做好防疫本務一定是最優先，若縣市長人選是由部會首長轉戰，將牽動內閣調整，為了不影響防疫工作，勢必得推遲時程。

黨籍立委也說，另方面，民進黨整體支持度相較國民黨有一定程度領先，加上檯面上人選都是高知名度、執政能力受肯定或在地深耕，即便到全代會時還沒完成提名也無妨，不用隨著國民黨提早起跑，「體質不佳，提前提名也沒有用」。

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