鄧振中：畢昂奇傳達重要正面訊息

行政院政務委員鄧振中表示，美國副貿易代表畢昂奇的回應很正面，對我們來說，是「傳達重要的訊息」。（行政院提供）

2022/06/04 05:30

畢昂奇：台美21世紀貿易倡議 談判進展可能比IPEF快

〔記者李欣芳／台北報導〕美國副貿易代表畢昂奇二日表示，「台美二十一世紀貿易倡議」進度可能比與印太經濟架構國家更廣泛的談判進展更快。行政院政務委員鄧振中昨晚表示，台美對加速談判進度有共識，雖然未來十一項議題的談判很難一次談攏，但可先建立整個談判架構，畢昂奇的回應很正面，對我們來說，是「傳達重要的訊息」。

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鄧振中說，台美未來在談判過程中，雙方都認為若有需要且都同意的新議題可納入，不限於十一項，這等於倡議保有彈性擴大的空間。

台美啟動「台美二十一世紀貿易倡議」，本月底將在美國華府舉行十一項議題的貿易談判。

鄧振中昨接受本報訪問表示，台灣在遵守國際市場機制，及接受新議題等貿易談判一直準備得很好，因此已向美方表達希望倡議談判越快越好的意願，畢昂奇的說法相當正面地回應台灣，傳達了一個重要的訊息。

至於本月底台美的首次談判，是否已有既定談判議題？鄧振中說，首次會議可能將針對這項倡議下的貿易談判進行一般性架構的建立，如各項議題談判時程、呈報系統，及未來如何分組進行議題討論等工作小組相關執行細節，會整個架構起來，整體運作與議題討論才會順暢。

行政院發言人羅秉成日前面對在野黨等部分人士質疑這項倡議過於空泛時回應說，台美經貿議題已翻開新的一頁，「不會是空中樓閣，已經踏上第一階」。政院官員也表示，台美已有共識要簽署經貿的相關協定，且要加速進行，至於是什麼協定，雙方可以再談。

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