FBI局長：中國研究烏俄衝突 加強攻台阻美能力

美國聯邦調查局局長瑞伊指出，中國正在研究俄羅斯與烏克蘭的衝突，加強攻台阻美能力。（歐新社檔案照）

2022/06/03 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊二日在美國波士頓學院就網路攻擊議題進行演說時，提及中國正針對當前俄羅斯與烏克蘭衝突進行研究，以獲取強化自身網路戰的資訊，目標為攻擊台灣時具備阻止或傷害美國的能力。

點名中國政府 全球最大駭客

瑞伊列舉俄羅斯、伊朗和中國，僱用網路罪犯對美國發動攻擊的實例，點名中國政府是全世界最大的惡意網攻發動者，並強調，「我們需要研究烏俄衝突最新情勢並從中吸取教訓，因為我們顯然並非唯一關注者」，中國正在研究烏俄衝突，為可能侵略台灣做準備。

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根據福斯新聞網報導，瑞伊在演講中表示，中國政府透過撒謊、欺騙和偷竊，謀求成為全球技術領域的主宰，中國竊取的美國個人和企業數據，比所有國家的總和還要多，並主導大規模的網路駭客攻擊。新唐人亞太台也報導，瑞伊說，中國顯然是一個與俄羅斯非常不同的威脅，中國政府是系統性、為長期的經濟目標而進行駭客攻擊，中國駭客運作規模連俄羅斯都瞠乎其後，駭客計畫比其他所有主要國家加起來都大，且毫無跡象顯示其野心和侵略性有所收斂。

瑞伊指出，中國經濟和所有公司企業都是當局利用的工具，在最壞情況下，所有在中國做生意的美國和外國企業，不得不接受可能被北京當局拿來利用、做為地緣政治目標服務的風險。

這是瑞伊今年第三次在公開場合表示，美國將中國視為對長期經濟、安全的最大威脅。今年四月，瑞伊曾透露，FBI大約每十二小時就啟動一起和中國相關的反間諜調查。

話鋒一轉，瑞伊提到FBI正以「戰鬥節奏」因應俄國二月廿四日以來進犯烏克蘭一事，包括FBI三月阻止了俄羅斯國防部軍事情報局（GRU）一場潛在鎖定美國企業與機構的摧毀性攻擊；目前也發現俄方在傳統戰表現糟糕之際，網路活動卻變得愈來愈有破壞性。

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