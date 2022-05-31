議員財產申報 須上網公告

立法院院會昨三讀通過「公職人員財產申報法部分條文修正案」。（資料照）

2022/05/31 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「公職人員財產申報法部分條文修正案」，明定未來直轄市議員、縣市議員須比照正副總統、五院院長、立委、直轄市長等公職人員，上網公告財產申報資料，並公告至其喪失原申報身分後一年。三讀通過條文也規定，修正條文將於公布日施行，意即今年底地方選舉將可適用。

立院三讀 年底選舉即適用

現行「公職人員財產申報法」僅規定，總統、副總統、五院正副院長、政務人員、立委、直轄市長、縣市長等人員的財產申報資料，應定期刊登政府公報並上網公告；而直轄市議員、縣市議員的財產申報資料並未公開上網，民眾只能親赴監察院查閱，且有諸多限制，只能現場翻閱、不准抄錄、影印。

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公民監督國會聯盟曾多次呼籲修法，指地方議會是黑金政治、派系的起源，但現行的公職財產申報公開卻獨漏地方正副議長及議員，這是民主進步的一大漏洞，希望此案儘速三讀，讓陽光照進地方選舉。

財產變動 也必須每年申報

在沒有立委異議的情況下，立法院院會三讀通過「公職人員財產申報法部分條文修正案」。三讀條文增訂，直轄市議員、縣市議員的財產申報資料應上網公告，及明定正副總統、五院院長、立委、直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員等公職人員，申報資料應上網公告至其喪失原申報身分後一年。

此外，如果是上述公職的選舉候選人，其受理申報機關構應於審定候選人名單之日上網公告一年。

另，現行縣市議員申報財產無須刊登公報及公告，且財產變動時，無須每年辦理變動申報。考量民選民意代表標準一致，本次三讀條文明定，將縣市議員納入每年辦理財產變動申報的對象。

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