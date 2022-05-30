新聞分析》李克強的最後努力

中國國務院總理李克強。（路透）

2022/05/30 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國總理李克強最近非常忙碌。總理任期的最後一年，為了中國經濟持續下行的嚴峻，不斷出面安撫外商，訓令各級地方政府貫徹穩控經濟的措施，由於與習近平的清零政策有別，難免引起國際間的各種揣測。其實，李克強在二十大之前的努力身影，未來恐怕會愈來愈賣力，一是務實地面對習近平跨越任期的必然；二是為自己與所屬政治勢力在「後總理」時代，得以轉進並延續政治影響力，進行鋪路。

與中國前幾任國務院總理的權力基礎相較，從李鵬、朱鎔基、溫家寶到現在，李克強應該是最憋屈的一位，這是習近平掌權十年的真實寫照，只有習體制，沒有習李體制。當習近平大步邁向第三個五年之際，種種跡象顯示，這些年透過全面性的嚴密監控，清洗任一潛在威脅者的行動，二○二二年，在中共黨內基本上已經沒有足以挑戰的實力人物。習李二人，原本路線就不盡相同，不過演變到今天，李克強早就不在有能力「鬥爭」習近平的級別上，這是比較接近事實的習李關係現況。

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在這樣的情況下，我們觀察李克強先是在國務院常務會議推出總共三十三項、所謂穩經濟「一攬子」措施，希望「區間調控」，把中國的經濟推回正軌；二十五日續在國務院「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，據稱對著十萬名幹部，要求經濟要在六月穩定上升，以第二季須達正增長為目標；乃至在二十六日再宣布十三條保外貿政策；隨即國務院派出督查組到十一個省份監督政策的落實；以及工信部決定實施企業「白名單」動態調整機制，以確保產業鏈的穩定等等，這一連串的指令下達，既是正視今年三月以來封控手段對中國經濟的重創，遠超過去年疫情的影響，更是在為習近平的延任，積極部署「防風險」作為。

換言之，穩經濟，是二十大順利舉行的前提要件，倘若社會經濟一直搞不定，勢必會對習近平稱帝的正當性構成侵蝕；在此同時，李克強的力求表現，應該也有意影響其接任人選，鞏固既有勢力的目的。畢竟李克強未來若獲留任政治局常委，並不令人意外。由此對比李克強在今年三月的人大記者會上宣示：將在習核心領導下，實現今年經濟社會發展的主要目標任務，可說是若合符節。

外界認知以上的中國權力結構之後，應該就不難研判，經濟「一攬子」，是在修復政治「一棒子」的後果，「一攬子」並無法超越「一棒子」佔據上位，甚至「一攬子」有可能隨時遭到「一棒子」的突襲。因此中國經濟在今年下半年肯定是中共的頭條大事，然受制於人治，有其侷限，也充滿變數，務必審慎應對。

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