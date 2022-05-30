後備戰士 明年擬增至上百人

國軍後備戰士歷年招募成效

2022/05/30 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化後備動員戰力，正推動「後備戰力改革」精進召訓及部隊質量。國防部全動署近期送至立法院的報告揭示，國軍今年計畫徵集四十九名「後備戰士」，因應未來增編新訓旅、召訓中心及後備部隊基幹人力，國軍各單位初步提出明年招募需求約一百餘人。

國防部後備戰士政策始於二○一七年，招募具備中、高專長的退役志願役軍、士官，於週末、重要戰演訓時返營服役，其待遇依志願役現役軍人的給予基準，發放日薪與勤務加給。國防部全動署統計，國軍各單位自二○一七年至二○二一年，每年度各招募一百至二百餘名後備戰士，各年政策達成率約五十五％至九十三％。

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今年僅招募四十九名

不過，從全動署今年度招募資料可見，國軍今年僅計畫招募四十九名後備戰士，計畫數與往年相比整整少了一半以上。國防部長邱國正去年底於立法院坦言，國軍詢問後備戰士與幹部心得，並經綜合評估後，決定減少今年度招募數。邱也應允立委要求，今年編列明年度預算時，將決定是否延續政策。

全動署近期將「後備軍人志願短期入營服役施行五年之檢討書面報告」送至立法院。報告內容揭示，國軍於二○一九年檢討這項政策招募能量與需求，考量志願役人員編現比已於去年達九十％，因此以三軍飛行、航管、特戰爆破、兩棲偵搜、通資電及專業修護等高級專長為主要招募對象。

全動署報告揭示，因應增編新訓旅、召訓中心及後備部隊基幹人力，預判國軍整體人力將產生補充需求，經邀集陸、海、空軍、後備、憲兵、資通電軍及相關業管聯參等單位，研討明年招募規劃後，各單位初步提出需求員額約一百餘人，賡續採滾動式訂定招募員額及專長需求。

軍事專家、「全球防衛雜誌」採訪主任陳國銘認為，現代戰爭講求部隊協同行動，僅於週末、戰訓時期回部隊執勤的後備戰士，能否滿足部隊所需有待商榷，國軍應慎思是否延長後備部隊後備戰士的服役時間，才能達精進戰力之效。

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