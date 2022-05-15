赴中投資初級農業去年僅一件 學者：看破對岸手腳

中國積極吸引台灣農企及農民西進，根據農委會統計，從一九九一年到去年底為止，台商赴中國投資初級農業共五七三件、約五．五億美元，但近年已明顯下降，去年赴中投資僅一件。（資料照）

2022/05/15 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國積極吸引台灣農企及農民西進，根據農委會統計，從一九九一年到去年底為止，台商赴中國投資初級農業共五七三件、約五．五億美元，但近年已明顯下降，去年赴中投資僅一件。學者分析，中國政策變來變去，台灣人被騙多了，看破對岸手腳，當然就不會投資了。

30年來投資初級農業573件 約5.5億美元

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中國從一九九七年起陸續設立「海峽兩岸農業合作試驗區」及「台灣農民創業園」，近年再以「台籍科技特派員」，讓台人下駐中國農村展開「農業幫扶」，去年三月更公布「農林廿二條措施」。立院去年底審查農委會預算時，關切種苗專利與技術外流對岸情形，要求提出書面報告，報告近日送達立法院。

根據農委會報告，截至去年底止，我方向中國申請植物品種權共一三二件，但僅三十九件蝴蝶蘭取得中國品種權。而中國無預警禁止台灣釋迦、蓮霧、鳳梨輸入，農委會調查，台農十七號的鳳梨在中國已量產，釋迦與鳳梨釋迦在對岸也有零星面積栽培。而台灣茶品種更早已赴中栽培生產。

農委會指出，自一九九一年至去年底止，台商赴中投資農業計五四八六件、六十九．五三億美元，廣義農業投資包括食品、飲料製造業，及皮革、毛皮等；至於農林漁牧等初級農業投資金額較低，投資案件五七三件、約五．五億美元，主要分布在福建、海南、山東等地。

報告顯示，初級農業投資金額二○一五年達谷底，其後逐步成長，二○二○年為八千萬美元，達歷史新高，近期主要為本業為電子業的部分台商，在中國投資資本密集的科技化養豬。

以投資件數來看，自一九九七年的二一○件最高，其次為一九九三年一五二件；至於二○○四年後，以二○○七年八件最多，其他各年皆未達七件，二○二○為五件、去年僅一件。

台大農經系名譽教授吳榮杰說，商人嗅覺很靈敏，若無利可圖就轉向。在現今美中對抗下，中國經濟情勢普遍不被看好，全球經濟供應鏈陸續撤出中國，農業也不例外，農業西進誘因已越來越少。

對於品種權外流中國，台大農藝系名譽教授郭華仁認為，這個議題吵了很久，根本沒辦法解決，即使有蝴蝶蘭宣稱申請到中國品種權，但中國是人治的社會，怎可能有保障，在當地要打侵權官司也很難。

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