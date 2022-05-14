王炳忠共諜案仍判無罪》檢方：自由民主價值恐受侵害

新黨成員王炳忠等人被控接受中國台辦資助在台發展組織，一、二審都判無罪。對此，檢察官林達擔憂，中國利用台灣的自由、民主機制，測試法治的底線。圖為昨日二審再獲判無罪後，王炳忠（右）、林明正（左）向承審法官表達謝意。（記者塗建榮攝）

2022/05/14 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕中國頻對台做認知作戰，共諜等違反國安案件的判決結果卻往往予人「雷大雨小」印象，新黨成員王炳忠等人被控接受中國台辦資助在台發展組織，一、二審都判無罪，中國社群「帝吧」管理員在台散布疫情假訊息，法院也僅輕判三月。對此，檢察官林達擔憂，中國利用台灣的自由、民主機制，測試法治的底線。

中共文攻手段 將更肆無忌憚

曾偵辦多起國安法案件的台北地檢署檢察官林達昨表示，中共屢次利用台灣的自由、民主制度對台進行認知作戰，反覆測試、試探台灣的法治底線，隨著司法對國安案件屢屢做出「情重法輕」的審判結果，中共的文攻手段也將更肆無忌憚且日益精進。

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林達指出，中共擅長利用台灣的言論自由來攻擊台灣的民主與法治，但自由、法治應當要保障能確保恆久言論自由的「真自由」，而非保護以消滅言論自由為最終目的的「假自由」，現行法律卻缺乏防衛機制，如果中共的攻勢能不斷地躲在台灣的言論自由保護傘下測試、進化，最終可能反噬台灣的自由法治制度，可見現行自由機制明顯存在漏洞與瑕疵。

林達認為，中共不斷進化認知作戰模式，台灣的法制若無法有效防衛認知作戰，使中共認為能利用「溫水煮青蛙」方式影響台灣，讓處在台灣法治與自由民主價值的民眾，無法馬上察覺言論市場與法治社會不合理的緩慢變化，最終恐使台灣的制度受到嚴重影響。

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