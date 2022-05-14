3年前修法 國安法發展組織罪7年起跳

為解決此攸關國安及社會安定的難題，立法院已於二○一九年修正國家安全法並施行，將原本只能處五年以下徒刑的「發展組織罪」，拉高至七年起跳，法界認為應能具嚇阻效果。（路透檔案照）

2022/05/14 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕共諜案件一再被輕判甚或無罪，再次驗證檢察總長邢泰釗任職高檢署檢察長時提出的擔憂，違反國安案件被告有「情重法輕（情節重大、量刑過輕）」狀況。為解決此攸關國安及社會安定的難題，立法院已於二○一九年修正國家安全法並施行，將原本只能處五年以下徒刑的「發展組織罪」，拉高至七年起跳，法界認為應能具嚇阻效果。

最重得併科一億罰金

律師孫瑞蓮表示，國安法修正後規定，意圖危害國安或社會安定，為中國（法條稱「大陸地區」）在台發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織等行為，可處七年以上有期徒刑，得併科五千萬元至一億元罰金；若是替中國以外的敵對勢力發展組織，則可處三年至十年有期徒刑，得併科最高三千萬元罰金。

請繼續往下閱讀...

曾辦過共諜案的不具名檢察官指出，國安法修正前，只規定人民不得為「外國或大陸地區」行政、軍事、黨務或其他公務機構，刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品等；修正後，明確增列香港、澳門、境外敵對勢力的對象，且定義出發展組織的行為，包括發起、資助、主持、操縱、指揮等。

孫瑞蓮說，由於共諜案的初始態樣即是「發展組織」，無論既遂或未遂，若不符二審偵辦的刑法外患罪要件，只能朝一審偵辦的國安法方向調查，修法拉高國安法刑度後，符合聲押的重罪條件，應能對潛在的國安犯罪產生實質嚇阻效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法