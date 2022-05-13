捷克外委會主席費雪：挺台參與國際 不會僅憑捷克一己之力

捷克參議院外交、國防與安全委員會主席費雪。（取自捷克參議院網站）

2022/05/13 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕捷克參議院十一日以壓倒性票數通過決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。對於接下來的助台策略，捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪昨回應本報記者提問時表示，國會的角色就是給予外交官強力授權，讓他們勇於提出富有創意的解決方案。「而支持台灣的國際參與，不會僅單憑捷克一己之力，因此其他國家國會通過類似決議也相當重要」。決議案在院會表決前，費雪發言直指，由於國際關係角力及中國領導階層的「努力」下，台灣被拒於國際組織門外，別說是會員，連觀察員都當不成。台灣是可靠的國際夥伴，關注諸多議題，在對抗氣候變遷上也做出承諾，但仍不被允許在談判桌前有一席之地，這真是矛盾。

議長韋德齊：捷台合作是現在進行式

捷克參議院議長韋德齊強調，支持印太地區為數不多的民主國家至關重要，而台灣百分之百是其中一員。經貿方面台商成為捷克出口重要角色，高教方面捷台間科研交流顯著增加，金融方面台資銀行也評估赴捷設點。在疫情嚴峻時，台灣捐贈了口罩生產線，最近則捐一百五十萬美元與捷克一同協助烏克蘭。這都說明，捷台合作是現在進行式。

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韋德齊直言，有鑒於台灣的成就，卻在這些國際組織連個觀察員身分都沒有，真教人費解，特別是在WHO。

至於如何看待俄國入侵烏克蘭，費雪向本報記者表示，長久以來俄軍在烏克蘭邊境及其境內的活動一直都令人擔憂；而在發動侵略前夕，中俄形成新的夥伴關係，對此需謹慎看待。戰爭爆發以來，造成一千三百萬人流離失所，如此以暴力對付數百萬平民的速度在歐洲史上也是僅見。我們必須與盟友一起從中汲取教訓，當然也包括跟台灣。

費雪也透露，參議員相當重視捷台間的合作。感謝台灣提供了一個活力十足民主的榜樣，儘管面對疫情的挑戰，雙方強而有力的合作帶來如此豐碩的成果，他對此感到非常感謝。

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