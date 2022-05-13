捷克參院決議 挺台參與國際組織

捷克參議院11日通過決議，要求捷克政府表達支持台灣參與國際組織。圖為當日會議情形。（取自捷克參議院網站）

2022/05/13 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕捷克參議院十一日以五十一票贊成、一票反對、十一票棄權的壓倒性票數通過決議，支持台灣參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（Interpol）之會議、機制與活動。外交部昨對此表達誠摯感謝，強調此舉充分展現捷克政府對台灣的重視與堅定情誼。

外交部：展現捷對台堅定情誼

捷克近年挺台力道強勁，前年五月捷克參院「外交、國防暨安全委員會」及「衛生暨社會政策委員會」分別通過友我決議；同年八月底捷克參議院議長韋德齊不畏中國施壓率團訪台；去年四月參議院院會首度高票通過支持台灣參與世衛；去年七月在我國疫苗短缺之際，宣布贈我三萬劑疫苗；去年十月，外交部長吳釗燮獲邀訪問捷克；今年一月捷克新政府公布施政綱領，首度明文強調將強化與台灣等印太民主夥伴合作。

請繼續往下閱讀...

外交部提到，決議案四日先經捷克參院外委會表決通過，捷克外交部長利帕夫斯基及衛生部政務次長波利查爾均受邀到場見證。

決議提到，今年一月的政府施政綱領以及四月卅日捷美戰略對話聯合聲明皆指出，捷克視台灣為印太地區重要的夥伴之一，台灣也積極參與應對氣候變遷、打擊組織犯罪以及強化民航安全等全球性議題。捷克認為，多邊合作是增進其全球利益之關鍵所在；而台灣與捷克共享民主價值觀，是重要的合作夥伴。台灣與捷克正建立並深化在貿易投資、先進技術開發、教育文化及旅遊等領域的合作。

決議指出，台灣沒機會加入WHO、UNFCCC、ICAO及Interpol等國際組織，不僅侷限台灣對國際社會的貢獻，也剝奪台灣人民應有權益。因此，捷克參議院要求捷克政府，支持台灣參與上述國際組織的會議、機制和活動。

捷克近年挺台動作

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法