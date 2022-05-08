共軍機艦太平洋演訓 學者：國軍應強化東部基地防護

國軍強化東部防務作為

2022/05/08 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中共航空母艦「遼寧號」二日率領七艘中國軍艦從東海航向太平洋後，持續在台灣東部的太平洋海域活動，中共軍機也連三日襲擾台灣東部空域，顯見過去被視為「後方」的台灣東部已轉為前線；對此，軍事學者舒孝煌昨表示，國軍應持續加強東部基地的防護問題，增強東部防空能力，並在東部闢建戰備道。

增強東部防空 闢建戰備道

日本防衛省昨持續公布遼寧號編隊最新動態，包含遼寧號、三艘○五二Ｄ型飛彈驅逐艦、一艘○五五型飛彈驅逐艦、一艘九○一型綜合補給艦，六日上午九時在沖繩縣石垣島南方一七○公里處航行，遼寧號並在六日上午九時至晚間九時進行艦載戰機、直升機的起降。

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防衛省持續由海上自衛隊護衛艦「出雲號」跟隨進行警戒監視、情報蒐集等作業，遼寧號進行起降演練時，自衛隊則是派出戰機緊急升空應對，日方也公布近距離拍攝的遼寧號艦載「殲十五」戰機起飛畫面。

我國防部昨晚發布共機進入我西南空域空情動態，包含一架「空警五○○」預警機、一架「運八」遠干機、兩架「轟六」轟炸機，另有一架「運八」反潛機進入台灣東部空域，這已是共機連續第三日進入東部空域；空軍依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

共軍演訓「反介入與區域拒止」

針對共軍航空母艦與中共軍機同時出現在台灣東部海空域，政大國際事務學院兼任副教授陳文甲分析，此舉不僅針對台灣，並且反制美日同盟的「印太戰略」，藉由海空聯合訓練提升航母編隊的整體戰力，進行未來「反介入與區域拒止」的戰場經營與熟練。

因應中國軍力對於台灣東部威脅，國防部近年也將作戰範圍達兩百公里的天弓三型防空飛彈，進駐東部飛彈陣地，取代服役數十年的鷹式防空飛彈，未來新購的六十六架F-16V戰機，更會全數部署在台東志航基地；而海空戰力特別預算所採購的雄三反艦飛彈以及向美採購的岸置魚叉反艦飛彈，也會部分機動部署至東部。

國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，過去我空軍經常演練從西部機場飛至東部的基地進行戰力保存，但面對未來可能遭「轟六」轟炸機發射巡弋飛彈攻擊東部基地，中國航艦也會對東部產生空中威脅，因此應要增強防空能力以及基地防護，新闢戰備道起降，未來新購F-16V應加強反艦能力，國造潛艦若也能部署在東部，將能強化國軍遠程作戰能力。

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