立院三讀通過》陸海空軍勳賞 刪除「鎮懾內亂」規定

立法院院會昨三讀通過「陸海空軍勳賞條例部分條文修正案」，將寶鼎勳章和雲麾勳章受領資格改為「保衛國家」著有功績，與時代變遷做出呼應。（記者王藝菘攝）

2022/05/04 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕考量陸、海、空軍軍人獲頒雲麾勳章的功績，不應有「鎮懾內亂」等國共內戰或戒嚴時期相關時代內涵，立法院院會昨三讀通過「陸海空軍勳賞條例部分條文修正案」，將寶鼎勳章和雲麾勳章受領資格改為「保衛國家」著有功績，與時代變遷做出呼應。

現行法規載明，寶鼎勳章頒授條件為「抵禦外侮，或鎮懾內亂，著有戰功者」；三讀條文修訂為，「保衛國家著有戰功，或執行任務對國家有重大貢獻者」，以達激勵之目的。原先雲麾勳章頒授的條件為「對於國家建有勳績，或鎮懾內亂」，三讀條文將「鎮懾內亂」相關文字刪除，並以「保衛國家」文字取代。

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現行條文規定，生前建立功績，已核定勳章，未及頒給者，得補頒之，並由其直系親屬或配偶代領；鑑於為表彰現役軍人建立戰功或勳績，對國家有重大貢獻，因此三讀條文修正放寬為頒給前死亡，而不限於核定後死亡。

「兵役法」已於二○○○年刪除國民兵的相關規定，政府也已明定國民兵應依其原有身分列管，不再辦理徵集訓練。

為此，立院院會三讀通過「妨害兵役治罪條例部分條文修正案」，將條文有關「國民兵」刪除修正。

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