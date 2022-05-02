自由日日shoot》中國搞鬼 中美洲議會議長 擅發一中聲明

中美洲議會上月廿八日突發布議長奧德加（取自臉書）署名聲明，稱其承認「一中政策」，並呼籲中美洲統合體（SICA）體系納入「以習近平為首的中國」參與。（取自中美洲議會推特）

2022/05/02 05:30

聲明籲中美洲統合體納中參與

〔記者呂伊萱／台北報導〕中美洲議會（Parlacen）四月廿八日突發布議長署名聲明，稱其承認「一中政策」，並呼籲中美洲統合體（SICA）體系納入「以習近平為首的中國」參與。該聲明未經正常程序即發布，引起軒然大波，多位議員公開表達反對。台灣是中美洲議會和中美洲統合體觀察員，若中國操作得逞，恐影響我國參與地位。外交部批評尼加拉瓜籍議長奧德加行徑非法，我方無法接受並表達嚴正抗議。

未經議會決議或討論即發布

中美洲議會官方社群媒體四月廿八日突然發布一份聲明，指出薩爾瓦多、尼加拉瓜、巴拿馬和多明尼加政府均承認「一中政策」，人民的健康權屬各國政府的職責，因此依據「一中政策」，理應由中華人民共和國在其全國領土境內及國際組織中維護中國人民的健康。聲明並表示，「我們承認一中政策，並期盼開啟以習近平為首的中華人民共和國參與SICA及其相關機構，成為中國人民唯一的代表」。

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多位議員公開反對排除台灣

尼加拉瓜與台灣在去年十二月斷交。這份聲明雖自官方管道發布，但僅由尼加拉瓜籍議長奧德加和同為尼籍的議員布蘭哥署名，也未經議會決議或討論。內文提及的尼加拉瓜、薩爾瓦多、巴拿馬和多明尼加等，都是近年轉向中國的我國前友邦。

巴拿馬議員拉莫斯向媒體表示，該聲明僅是奧德加和布蘭哥的個人立場，不代表中美洲議會，也不是大多數議員的立場。宏都拉斯、瓜地馬拉、哥斯大黎加和他都反對在沒有相應程序的情況下，將台灣排除在中美洲議會之外。瓜地馬拉議員四月廿八日發表聯合聲明，嚴拒該「一中聲明」，強調該聲明是議長個人立場，不代表中美洲統合體系。

我斥非法行徑 表達嚴正抗議

外交部昨重批，奧德加未經議會合法程序，逕自發表悖離事實的政治聲明，嚴重損及我國國家主權與利益，也侵害中美洲議會他國議員的民主權利。

外交部並說，已請我駐瓜地馬拉大使館向中美洲議會主席團表達我方嚴正抗議。外交部並感謝多位議員為我國仗義執言，肯定台灣貢獻。我國也呼籲中美洲議會的各國議員發揮道德勇氣，抗拒中國政府及其黨羽違反議事程序進行的不當操弄，扭曲議會超然立場。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中共極權統治的中國互不隸屬。中共政權昧於事實，經常在國際組織操弄其虛構的「一中原則」，蠻橫行徑令人不齒。

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