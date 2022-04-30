布林肯：印太經濟架構不會排除台灣

美國聯邦眾議院外交委員會二十八日召開聽證會，國務卿布林肯表示，拜登總統提出的「印太洋經濟架構」不會排除台灣。（法新社）

2022/04/30 05:30

對台軍售 「會確保美國政府簡化和縮短交貨時程」

〔編譯茅毅、記者楊丞彧／綜合報導〕美國聯邦眾議院外交委員會二十八日召開國務院二○二三會計年度「預算請求」聽證會，應邀出席作證的國務卿布林肯表明，美國總統拜登提出的「印度—太平洋經濟架構」（IPEF）不會排除台灣；他強調，IPEF「沒有要將任一方拒於門外，包括台灣」。密蘇里州共和黨聯邦眾議員華格納表示，台灣乃民主法治國家及美國重要的貿易夥伴，IPEF理應優先納入。

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外交部：台美對印太具共同願景

對於布林肯的說法，外交部表示歡迎，發言人歐江安昨強調，台美雙邊經貿關係緊密，雙方對於印太區域經貿發展也有共同的願景與目標；我國樂見拜登政府推動創立IPEF，外交部會協同國內經貿相關單位，致力與美國等區域理念相近夥伴加強合作，維護以規則為基礎的區域經貿秩序，共同促進印太區域的自由、開放、穩定與繁榮。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）將IPEF形容為拜登政府印太經濟戰略的重中之重。台北數度表達有意參與，兩百名跨黨派聯邦眾議員三月三十日亦聯名致函拜登政府，呼籲IPEF納入台灣。

路透三月卅一日引述消息人士報導，美國商務部長雷蒙多三月中在聯邦參議院財政委員會閉門會議中指稱，拜登政府暫未考慮將台灣納入IPEF；華格納特別當面向布林肯表達關切，並示警如此做法既適得其反又危險，尤其台灣去年係美國第八大貿易夥伴，台灣政府也為台美能夠展開雙邊自貿協定（FTA）談判而修法。若該報導屬實，華格納批評，拜登政府正邊緣化台灣，並向中共顯示美國不敢與其至關重要的夥伴合作。

「IPEF將與區域內幾乎所有國家互動」

對此，布林肯澄清，IPEF開放又包容，該架構排除台灣並非拜登政府的政策，它正值和多個潛在夥伴展開對話的啟動階段。他還說，「我想，我們將與區域內幾乎所有國家互動」，將任一方拒於IPEF門外的說法並不屬實，包括台灣。

眾院外委會共和黨首席議員麥考爾和同黨的「國會台灣連線」（CTC）共同主席夏波等多名議員，也關切美國「國防新聞」（Defense News）十四日報導美國對台軍售交付延宕的問題。布林肯對此承諾，會確保美國政府簡化和縮短交貨時程，使台灣能獲得防禦性武器。

另一方面，白宮新聞秘書莎琪廿八日在新聞簡報會表示，儘管拜登五月在日本出席「四方安全對話」（Quad）高峰會的議程尚未完全敲定，但他與美國的對台政策不變，均基於「台灣關係法」，屆時拜登也會重申此一立場。

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