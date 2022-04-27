美鼓勵印太盟邦 與台深化關係

南太平洋島國索羅門群島近期與中國簽署安全合作協議，對區域情勢影響深遠。繼澳洲後，美國政府代表團也訪問索羅門，親自向總理蘇嘉瓦瑞表達對索中結盟的疑慮。（取自國務院亞太局推特）

2022/04/27 05:30

〔記者呂伊萱、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕我國前友邦索羅門群島近日和中國簽署安全協議，引起美澳等國家擔憂。對於台灣和其他太平洋島國維繫邦交，美國國務院亞太助卿康達昨表示，美國一直向世界強調，台灣是民主領袖、重要的經濟和安全夥伴，和台灣合作能獲益良多。美國將持續倡議區域盟友和台灣深化關係。

美亞太助卿康達：台灣是重要夥伴

美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾和康達廿三日至廿五日率國防部、國際開發總署（USAID）等官員，訪問索羅門群島、斐濟和巴布亞紐幾內亞三個太平洋島國。結束訪問行程後，康達昨召開電話記者會。

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康達表示，代表團和三國高層官員會談，這次訪問是建立在國務卿布林肯二月訪問的基礎之上。美國政府已發布印太戰略，致力於太平洋地區的民主和繁榮。

媒體關切索中安全協議是否代表中國正軍事化太平洋島嶼、美國的應對為何等問題。媒體並指出，今日事態的一個關鍵，顯然是索羅門群島二○一九年與台灣的斷交事件，索羅門轉向承認北京，美國是否鼓勵至今承認台灣的國家維持現狀？

康達回應表示，美國對台灣的政策非常明確，美國一直在向全世界的合作夥伴和朋友強調，台灣是民主領袖、也是重要的經濟和安全夥伴，與台北建立聯繫、與台灣合作將能獲益良多。台灣仍是許多太平洋島國朋友的強大夥伴，美國將持續倡導在該區域的朋友，尋求與台灣深化關係。康達也提及，美國不會要求各國在美國和中國之間選邊站，但美國希望所有國家都有選擇，並能不受脅迫地做出決定。

康達說，訪團與索國總理蘇嘉瓦瑞進行了具建設性且坦率的會晤。蘇嘉瓦瑞重申中國不會在當地建立軍事基地或永久駐軍，也不會有軍事投射能力。美國明確表示尊重索國的主權，同時明確表達對該協議不透明的擔憂，以及該決定可能影響美國和​合作夥伴的安全利益，將繼續密切關注事態發展。

日方接棒訪索 表達對協議的疑慮

美國代表團才剛離開索羅門群島，日本也在廿五日派遣外務政務次官上杉謙太郎前往索國訪問，表達日方對中索安全合作協議的疑慮。這也是中索簽定協議後，日本外交高官首次到訪。

另外，日本外務大臣林芳正也預定下月六日走訪斐濟和台灣友邦帛琉。為了制衡中國在南太平洋島國的影響力，日本積極展現固守立場。

林芳正在廿六日的例行記者會上表示，上杉外務政務次官在與蘇嘉瓦瑞會談時表示，中索簽定的安全合作協議，恐將影響太平洋地區的整體安全，日本對此表示擔憂和關注。蘇嘉瓦瑞則強調「無意允許中國在當地建立基地」的一貫立場。

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